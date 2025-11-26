Home Nacionales Incendio devora edificios de gran altura en Hong Kong

Incendio devora edificios de gran altura en Hong Kong

Al menos cuatro personas murieron después de que un incendio arrasara torres de apartamentos de gran altura en Hong Kong el miércoles, dijo una portavoz del gobierno.

Por Monika Cvorak

26 de noviembre de 2025

