nuevo vídeo cargado: Incendio devora edificios de gran altura en Hong Kong
Al menos cuatro personas murieron después de que un incendio arrasara torres de apartamentos de gran altura en Hong Kong el miércoles, dijo una portavoz del gobierno.
Por Monika Cvorak
26 de noviembre de 2025
