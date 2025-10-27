La Asociación de Padres CEIP Josefina Manresa denuncia la negligencia del Ayuntamiento de Orihuela en el mantenimiento escolar

La Asociación de Padres (AMPA) del CEIP Josefina Manresa de Orihuela ha manifestado su preocupación por el mal estado de las instalaciones del colegio, que son competencia del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación. Según la AMPA, el “colmo” fue la inacción respecto a Cuatro grifos rotos en la fuente del patio del colegio.vandalizado en 15 de agosto.

A pesar de numerosos informes de mantenimiento y repetidas solicitudes al Departamento de Educación, no ha habido respuesta. Como resultado, el AMPA encontró un “buen samaritano” para realizar el trabajo que el ayuntamiento había descuidado, logrando reemplazar dos de los cuatro grifos necesaria para más de 300 niños, que hasta ahora tenían que ir al baño a beber o rellenar sus biberones.

La AMPA también afirma que se pusieron en contacto con el Departamento de Infraestructura para ver si podían intervenir o enviar un equipo de reparación, pero “nadie respondió”. Los padres informan que equipos de inspección visitaron hace unas semanas para evaluar las reparaciones, pero “para sorpresa de todos, el presupuesto para hardware se agotó, dejando a los trabajadores sin poder realizar sus tareas por falta de materiales”.

La AMPA destaca que la CEIP Josefina Manresa padece Inacción en múltiples departamentos del Ayuntamiento: la Secretaría de Educación, la de Infraestructuras (por no dar respuesta ni ofrecer soluciones), y la Secretaría de Economía (del alcalde Pepe Vegara), a las que consideran responsables de asegurar un presupuesto para la reparación de las escuelas.