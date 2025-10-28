La Guardia Civil desarticula grupo criminal ambulante dedicado a robos

Murcia, 21 de octubre de 2025. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con las policías locales de Caravaca de la Cruz y Calasparra, ha detenido a siete miembros de un grupo criminal itinerante presuntamente implicados en robos. Dos vehículos fueron recuperados y devueltos a sus legítimos dueños.

La investigación se inició cuando la Policía Local de Caravaca de la Cruz observó un vehículo sospechoso que circulaba repetidamente por un restaurante local, incluso circulando en sentido contrario. Tras aparcar, los ocupantes accedieron al establecimiento. La Guardia Civil confirmó el robo del vehículo en Torrejón de Ardoz (Madrid) en julio, lo que motivó un operativo conjunto.

Los oficiales notaron que, aunque llegaron en el mismo automóvil, los sospechosos se sentaron separados en parejas o en pequeños grupos para evitar parecer conectados. Al notar la presencia policial, un hombre y una mujer fueron al baño, escondiendo las llaves del auto y otros objetos incriminatorios.

Al ser interrogados, ninguno de los sospechosos portaba identificación. Una vez identificados, la policía descubrió que tenían largos antecedentes penales, principalmente por delitos contra la propiedad en varias provincias españolas.

Dos miembros se habían desplazado en taxi desde Calasparra, donde se alojaron en una casa rural con identidad robada. Fueron encontrados con una bolsa que contenía pasamontañas, guantes, cuchillos, destornilladores y herramientas utilizadas para forzar cerraduras. Un coche de alquiler que no devolvieron también fue encontrado cerca de la finca rural por la Policía de Calasparra.

Los investigadores creen que este grupo itinerante buscaba una base o nuevos objetivos en la región noroccidental de Murcia.

Siete personas, seis hombres y una mujer, de entre 20 y 27 años y originarios de Madrid y Toledo, fueron detenidas bajo sospecha de robo de vehículos, apropiación indebida y fraude de identidad. Ambos vehículos recuperados han sido devueltos a sus propietarios.