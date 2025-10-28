La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Los Montesinos

Las autoridades de Los Montesinos han desmantelado una plantación ilegal de marihuana, incautando más de 13 kilos de cannabis y deteniendo a dos personas en relación con delitos relacionados con drogas.

El operativo tuvo como objetivo un inmueble del municipio tras una investigación que se inició el 26 de agostocuando agentes de la Guardia Civil observaron indicios de un cultivo interior de marihuana en una vivienda del barrio. En 11 de septiembreDespués de recopilar pruebas cruciales, los agentes ejecutaron una búsqueda coordinada de la propiedad.

En el interior, descubrieron una instalación de cultivo interior equipada con ventilación, iluminación y aire acondicionado, que contenía 25 plantas de cannabis en etapa de floración. Los agentes también confiscaron 13,2 kilos de marihuana preparada listas para la venta, 200 gramos de MDMA (cristal)pequeñas cantidades de cocaína y 8.090€ en efectivo. Otros artículos confiscados incluyeron un arma de fuego detonante, varios teléfonos celulares, computadoras, maquinaria de mantenimiento de plantaciones y cuatro vehículosincluidos algunos modelos de alta gama.

La Policía Local de Los Montesinos colaboró ​​con la Guardia Civil en la manipulación y aseguramiento de los elementos incautados.

Dos sospechosos, un hombre de 55 años y un mujer de 45 añosfueron detenidos y acusados ​​de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, desobediencia y falsificación de documentos. Siguiendo su aparición ante Juzgado de Instrucción nº1 de Torreviejael hombre quedó en prisión provisional mientras la mujer quedó en libertad bajo fianza.

Esta operación destaca los esfuerzos continuos de las fuerzas del orden en la región para abordar el cultivo y el tráfico ilegal de drogas, salvaguardando la salud pública y la seguridad de la comunidad.