La Policía de Orihuela transforma el antiguo edificio CEFIRE en Centro Regional de Formación

el primero edificio CEFIRE en San Antón, abandonada y dañada por las inundaciones de la DANA de 2019, ha sido recuperada y transformada por el Orihuela policia local en un centro de capacitación plenamente funcional ahora abierto a funcionarios de otros municipios. Una vez que estaba previsto su demolición, el edificio fue rehabilitado íntegramente por agentes de policía en su tiempo libre, sin utilizar presupuesto ni contratistas externos y reutilizando los materiales disponibles.

Durante la presentación, el alcalde Pepe Vegara elogió la iniciativa destacando que demuestra el compromiso, el trabajo en equipo y la visión de futuro de la Policía Local. Destacó que el nuevo centro, junto con el aula de formación y el campo de tiro existentes en la Jefatura de Policía, posiciona a Orihuela como un referente regional en preparación y formación policial.

Concejal de la ciudad Mónica Pastor Explicó que cuando los agentes accedieron por primera vez al edificio, todavía contenía barro, escombros, muebles rotos y puertas y ventanas destrozadas. La propia policía propuso utilizar el edificio y poco a poco lo limpió y restauró, desechando lo inutilizable y reutilizando lo que se podía rescatar.

La instalación incluye ahora una zona de entrenamiento táctico e intervención constructiva, un aula de teoría, un tatami para la práctica de defensa personal y un punto de presencia policial diaria para atender al barrio de San Antón y a los usuarios del polideportivo local.

El centro de formación ya ha acogido a agentes de otros municipios, además de Valencia y Elche.

Pastor destacó el esfuerzo humano detrás del proyecto, calificándolo como una demostración de “esfuerzo y esperanza”mostrando cómo la dedicación y el servicio público pueden convertir un edificio abandonado en un lugar para el futuro.

jefe de policia ruben selma Señaló que el centro satisface una necesidad de espacio para practicar intervenciones edilicias, complementando el campo de tiro y el aula de entrenamiento existentes, y permite a los oficiales entrenarse en áreas especializadas con instructores expertos.