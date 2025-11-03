Las familias jamaicanas destrozadas por el huracán Melissa

“Lo último que le dije a mi hermana fue que la llamé y le dije: ‘Hermana, por favor mantente a salvo. Mantente a salvo’. Y yo dije: ‘Te amo’. Y esa fue la última vez”. Estas hermanas acaban de regresar a su hogar en las afueras de Black River, Jamaica, días después de que un huracán de categoría 5 destruyera su comunidad y destrozara a la familia. “Dijeron: ‘Hagamos una cadena’”. “Algo como esto”. “Quieres abrazarte el uno al otro”. “Quieres abrazarte el uno al otro”. “Mi nieto fue quien nos sacó porque el agua no subía mucho. Entonces estábamos tratando de escapar”. Boreen Barrett fue arrastrada por una ráfaga de agua de mar cuando el huracán Melissa tocó tierra. Ella era madre de cuatro hijos. “¿Dónde se encontró el cuerpo de tu hermana?” “Allí, al otro lado del monte”. “¿Fue como una ola que acaba de llegar?” “Fue entonces cuando la arrastró”. Se sabe que al menos 28 personas murieron a causa de la tormenta, pero el impacto total en las vidas de las personas es mucho mayor. Miles de personas están ahora desplazadas con poca comida y agua, y la ayuda ha tardado en llegar. Justo en las afueras de Black River, encontramos a Nicole Gowdie y su pareja, Oliver Stewart, refugiados en su automóvil junto a la carretera junto a lo que quedaba de su casa. Nos dijeron que apenas sobrevivieron. Hace poco más de un año, un huracán de categoría 4 azotó esta misma costa y las comunidades aún se estaban recuperando. Esta vez, la necesidad es más amplia y más urgente a medida que pasan los días para muchas personas atrapadas sin necesidades básicas. El gobierno de Jamaica ha estado liderando un esfuerzo de ayuda internacional. El primer convoy de suministros llegó a Black River el 1 de noviembre y para los próximos días están programados lanzamientos desde el aire a comunidades más aisladas.