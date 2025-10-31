nuevo vídeo cargado: Las protestas políticas se vuelven mortales en Tanzania
La violencia postelectoral continuó por tercer día en Tanzania. Según Naciones Unidas, al menos 10 personas han muerto.
Por McKinnon de Kuyper
31 de octubre de 2025
