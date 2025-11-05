Libertad para estancias largas: la innovación en materia de visas en Francia y lo que significa para España

Francia introdujo la visa de larga duración (VLS-TS) principalmente para simplificar el proceso para los nacionales de fuera de la UE que desean permanecer en el país durante más de 90 días con fines no profesionales, como turismo, jubilación, visitas familiares o exploración personal. Tradicionalmente, las personas que deseaban permanecer más allá del límite de 90 días Schengen debían solicitar un permiso de residencia después de su llegada, pero el VLS-TS eliminó ese paso adicional. Una vez emitida, la visa permite una estadía de hasta un año, siempre que se valide en línea dentro de los tres meses posteriores a la entrada.

La introducción del VLS-TS refleja los esfuerzos más amplios de Francia para atraer y gestionar mejor a los visitantes de larga duración, incluidos jubilados, familiares y turistas de estancias prolongadas. Al exigir a los solicitantes que demuestren autosuficiencia financiera y prueba de un seguro médico integral, Francia garantiza que estos residentes puedan mantenerse a sí mismos sin ejercer una presión indebida sobre los recursos públicos. Este enfoque se alinea con los objetivos del país de equilibrar la apertura con una gestión responsable de la inmigración.

La política también adquirió una importancia renovada después del Brexit, ya que los ciudadanos del Reino Unido, que antes podían moverse libremente dentro de la UE, ahora deben obtener visas para estancias de larga duración. Por lo tanto, el VLS-TS proporciona un marco flexible para los nacionales de terceros países que buscan estancias prolongadas manteniendo al mismo tiempo una clara supervisión de la inmigración.

En cuanto a España, ha habido un debate creciente sobre la implementación de planes similares para atraer visitantes de larga duración, en particular jubilados y trabajadores remotos que buscan estancias prolongadas en el país.

España ya ofrece varias opciones relacionadas, como la visa de residencia no lucrativaque permite a los nacionales de terceros países vivir en España durante más de 90 días sin trabajar, siempre que dispongan de medios económicos suficientes y de un seguro médico privado. Si bien no es idéntica a la VLS-TS de Francia, esta visa tiene un propósito comparable: respaldar estadías prolongadas para personas financieramente independientes.

Por el momento, España no ha anunciado un plan específico para introducir un visado inspirado directamente en el VLS-TS francés. Sin embargo, tanto España como Francia son parte de una tendencia europea más amplia hacia la modernización de los marcos de visas para dar cabida a la migración por estilos de vida, el nomadismo digital y la creciente demanda de opciones flexibles de residencia a largo plazo entre los nacionales de fuera de la UE.