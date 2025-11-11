Home Nacionales Los iraquíes van a las urnas

Los iraquíes van a las urnas

Las elecciones parlamentarias de Irak están siendo observadas de cerca por la administración Trump, que está presionando al gobierno para frenar la influencia del vecino Irán.

