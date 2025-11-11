nuevo vídeo cargado: Los iraquíes van a las urnas
Las elecciones parlamentarias de Irak están siendo observadas de cerca por la administración Trump, que está presionando al gobierno para frenar la influencia del vecino Irán.
Por Monika Cvorak
11 de noviembre de 2025
