¿Más autobuses y un enlace hospitalario pueden reactivar la red de transporte público de Orihuela?

El Ayuntamiento de Orihuela afirma que está reforzando su red de transporte público con nuevas paradas de autobús, aumento de frecuencias de servicio y conexión directa con el Hospital Universitario de Torrevieja.

Durante una reciente reunión virtual con la autoridad regional de transportes de Valencia, el concejal de Transportes, Víctor Sigüenza, abordó la necesidad de adaptar los servicios de autobús local a la geografía única de Orihuela, un municipio grande con núcleos de población muy dispersos. El gobierno regional expresó su pleno apoyo a las propuestas de la ciudad y se comprometió a abordar sus necesidades de transporte.

Un resultado clave de la reunión es la ampliación de la Línea 3, que actualmente tiene parada en Zenia Boulevard. El recorrido se ampliará a través de varias zonas residenciales hasta llegar al Hospital Universitario de Torrevieja, que atiende a miles de residentes en Orihuela Costa cuya asistencia sanitaria tiene su base allí. La ciudad señaló que ya facilita cerca de 10.000 traslados hospitalarios al año utilizando sus propios recursos, lo que subraya la fuerte demanda de esta conexión.

El plan también incluye tres nuevas paradas de autobús y un total de siete servicios diarios para mejorar la accesibilidad. Además, la Línea 6, que discurre por la carretera nacional, conectará ahora directamente con el hospital, ofreciendo dos rutas alternativas al mismo destino con mayor frecuencia y cobertura.

La Consejería de Transportes también planteó la cuestión de las líneas de autobús que unen las pedanías rurales de Orihuela, imprescindibles para el acceso de los residentes a la ciudad y a los servicios públicos. El Gobierno regional confirmó que existen medidas provisionales para mantener las rutas interurbanas hasta que se adjudique formalmente un nuevo contrato de transporte de emergencia que garantice la ininterrupción del servicio.

El concejal Sigüenza reafirmó el compromiso de la ciudad con “un sistema de transporte público eficiente, accesible y basado en las necesidades” tanto en las zonas urbanas como en las costeras. Destacó que el consistorio no sólo pretende mantener los trazados existentes sino también reforzarlos y ampliarlos en beneficio de los vecinos de Orihuela.