Orihuela Costa refuerza la seguridad contra inundaciones con un sistema de drenaje sostenible

Orihuela – La Concejalía de Turismo de Orihuela ha adjudicado el contrato para la instalación de un Sistema de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) en Orihuela Costa, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD). Concejal de Turismo Gonzalo Montoya destacó la conexión entre seguridad y turismo, afirmando que un destino que protege a sus residentes y visitantes es visto como moderno, sustentable y preparado para el futuro.

Concejal Manuel Mestre explicó que el proyecto de Calle Paraná es un paso clave para mejorar la protección contra inundaciones en Orihuela Costa. El sistema canalizará aguas pluviales desde Avenida Californiareduciendo riesgos y salvaguardando las viviendas de los vecinos.

El proyecto SUDS implicará la creación de una zanja de filtrado a lo largo de la calle, que drenará gradualmente el agua hacia el colector de aguas pluviales existente. También se instalará un jardín de lluvia para almacenar parte del agua en una depresión poco profunda, proporcionando espacio verde adicional.

Más allá de su función principal de gestionar las aguas pluviales, el sistema ofrece múltiples beneficios ambientales. Ayuda a mitigar el efecto isla de calor urbano, mejora la calidad del aire, captura CO₂ y aumenta la cantidad de espacios verdes en Orihuela Costa, contribuyendo a un entorno urbano más agradable y sostenible.

El proyecto está financiado mediante una subvención del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienciafinanciado por la Unión Europea UE de próxima generación programa.