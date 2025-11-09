nuevo vídeo cargado: Potente tornado deja estela de destrucción en el sur de Brasil
Las autoridades brasileñas dijeron que varias localidades del estado de Paraná fueron azotadas por el tornado, que mató al menos a cinco personas.
Por McKinnon de Kuyper
9 de noviembre de 2025
