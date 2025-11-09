Home Nacionales Potente tornado deja estela de destrucción en el sur de Brasil

Potente tornado deja estela de destrucción en el sur de Brasil

By
Axel Molinero
-
3
0


nuevo vídeo cargado: Potente tornado deja estela de destrucción en el sur de Brasil

Las autoridades brasileñas dijeron que varias localidades del estado de Paraná fueron azotadas por el tornado, que mató al menos a cinco personas.

Por McKinnon de Kuyper

9 de noviembre de 2025

    Filipinas limpia tras el tifón Kalmaegi

    0:36

    Cómo está afrontando Jamaica las secuelas del huracán Melissa

    2:26

    El tifón Kalmaegi azota Filipinas

    0:50

    Las inundaciones persisten en algunas de las zonas más afectadas de Jamaica

    0:49

    Madre e hija pequeña se salvan de las inundaciones en Nueva Jersey

    0:20

    Inundaciones repentinas azotan vecindarios de Nueva York

    0:31

Video >

Último vídeo

Investigaciones visuales

Diario de una canción

Revista

Revista T

Documentos de opinión

Opinión

Crisis de Medio Oriente

Anuncio

SALTAR PUBLICIDAD





Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here