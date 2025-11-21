Rafal se suma al “Santa Ride” provincial para que ningún niño se quede sin juguete esta Navidad

Rafal, 20 de noviembre de 2025 – Por primera vez, la localidad de Rafal será una parada en el Moto Papanoeladaun desfile solidario de motos que recorre cada año la provincia de Alicante para recoger donaciones de juguetes para niños necesitados.

Todas las aportaciones van a la campaña. “Ningún niño sin juguete” (“No Child Without a Toy”), que lleva alegría y esperanza a los jóvenes durante la temporada navideña.

Los vecinos de Rafal pueden hacer sus donaciones en el Ayuntamiento o Café bulevarlos dos puntos de recogida oficiales en el municipio. La caravana festiva, protagonizada por corredores disfrazados de Papá Noel y acompañados por el mágico camión Castillo Trans, llegará a Rafal el tarde del 20 de diciembre.

Este día está dedicado a la Región de Vega Bajacon parada también en Algorfa, Almoradí, Jacarilla, Bigastro y Benejúzar. La caravana tiene prevista su salida a las 6:00 pm.

La iniciativa ha sido presentada hoy por el alcalde de Rafal, Manuel Pinedajunto con Noemí CutillasConcejal de Bienestar Social, Gloria Romera de Castillo Trans, Javier FábregasDirector de Área de Caja Rural responsable de proyectos sociales, y Antonio Fermín Ferrándezrepresentante de la Liga Unión Motoristas Alicante.

El alcalde Pineda describió el evento como “una celebración que combina tradición, solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan”, expresando orgullo de que Rafal haya sido incluido en la ruta. “Este desfile ayudará a alegrar a muchos niños y animo a todos en Rafal a participar”, dijo.

El concejal Cutillas destacó que “hasta la más mínima aportación puede marcar la diferencia en la Navidad de un niño”, instando a los vecinos a revisar en sus casas los juguetes en buen estado que sus propios hijos ya no utilizan, para que otros niños puedan disfrutar de ellos.

El evento está organizado localmente por Moto Club Rafal (Asociación Bulevar Racing Rafal) junto con muchos otros clubes, incluido APM Ángeles Guardianes Delegación Provincial de Alicante, Hermandad Motera Dorsal Zero Torrevieja, Moto Peña Los Arcasiles Vega Baja, Peña Motera Depredadores de Petrer, Peña Motera Trotamundos de Elche, Alma & Asfalto, Moto Club Centauros del Alba, Moto Club Jacarilla, Moto Club Raspaos, y Moteros de Levante.

Con su combinación de festividad y filantropía, Santa Ride promete llenar las calles con el espíritu de generosidad, asegurando que ningún niño de la provincia se despierte la mañana de Navidad sin un juguete.