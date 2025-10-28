Recuperan agua potable en San Pedro, San Javier y Los Alcázares

Finalmente este martes se restableció el agua potable en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, después de que las autoridades sanitarias confirmaran que el suministro de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) vuelve a ser seguro para el consumo humano.

Este anuncio se produce tras los intensos trabajos realizados para reparar el tramo del canal afectado por la infiltración de lodo provocada por la tormenta “Alice” y sus posteriores inundaciones.

Los tres municipios se abastecen a través del sistema de El Mirador, una de las zonas más afectadas por el incidente. Con esta declaración, los residentes ahora pueden utilizar el agua del grifo para beber, cocinar y preparar alimentos sin restricciones.

Para restablecer la normalidad, el MCT llevó a cabo una exhaustiva limpieza y desinfección de 20 kilómetros del canal, así como de embalses como El Mirador y Roldán. Se mantuvo informadas diariamente a las autoridades locales y a los funcionarios de salud sobre las tareas que se estaban realizando y se introdujeron medidas de contingencia para minimizar el impacto en los residentes. Con el suministro de agua totalmente restablecido en San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, la fase de emergencia de la intervención del MCT en estas zonas ha llegado a su fin.

Las obras continúan en las pedanías de Torre Pacheco y Murcia, que también se vieron afectadas por las inundaciones. En estas zonas ya se está distribuyendo a través de redes municipales agua limpia y depurada procedente del MCT. Los servicios municipales de agua deben ahora completar los análisis necesarios y las autoridades sanitarias determinarán cuándo se podrá aprobar el agua para todos los usos.

La Asociación Canal del Taibilla ha manifestado su esperanza de que en los próximos días se vaya volviendo paulatinamente a la plena normalidad en el resto de municipios afectados.