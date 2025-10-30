nuevo vídeo cargado: Se proyecta que la extrema derecha perderá terreno frente al centro izquierda en las elecciones holandesas
Se proyecta que la extrema derecha perderá terreno frente al centro izquierda en las elecciones holandesas
En una gran pérdida para la extrema derecha de Geert Wilders, su populista Partido por la Libertad estaba a punto de perder terreno frente a los demócratas socialmente progresistas 66 de Rob Jetten después de las elecciones holandesas del miércoles. Jetten, de 38 años, podría aprovechar la primera oportunidad para formar un nuevo gobierno.
Se trata de un resultado electoral histórico porque hemos demostrado no sólo a los Países Bajos, sino también al mundo entero, que es posible vencer a los movimientos populistas y de extrema derecha.
Por Nader Ibrahim
30 de octubre de 2025