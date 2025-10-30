Se proyecta que la extrema derecha perderá terreno frente al centro izquierda en las elecciones holandesas

En una gran pérdida para la extrema derecha de Geert Wilders, su populista Partido por la Libertad estaba a punto de perder terreno frente a los demócratas socialmente progresistas 66 de Rob Jetten después de las elecciones holandesas del miércoles. Jetten, de 38 años, podría aprovechar la primera oportunidad para formar un nuevo gobierno.

Por Nader Ibrahim

30 de octubre de 2025