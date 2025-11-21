Home Nacionales Torrevieja abre inscripciones para el Segundo “Gran Premio Juvenil”

Torrevieja abre inscripciones para el Segundo "Gran Premio Juvenil"

Axel Molinero
La Concejalía de Juventud de Torrevieja ha anunciado que ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición del “Gran Premio Torrevieja Juvenil”

Torrevieja, 20 de noviembre de 2025 – El Departamento de Juventud de Torrevieja ha anunciado que las inscripciones para el Segunda edición del “Gran Premio Juvenil de Torrevieja” Ya están abiertos, en exclusiva para los equipos locales, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El evento, previsto para Domingo 30 de noviembre a las 11:00 horas en Paseo Vistalegrees parte de la ciudad Fiestas Patronales en honor a la Purísima. Tras el éxito del año pasado, el Grand Prix Juvenil se ha convertido en un elemento básico del calendario juvenil de Torrevieja, ofreciendo una experiencia dinámica y participativa diseñada para que los jóvenes disfruten de un día lleno de diversión en un ambiente seguro y animado.

Los equipos pueden registrarse con un mínimo de 4 y un máximo de 8 participantesenvejecido 16 a 30 añoscon hasta 12 equipos aceptado. Los participantes enfrentarán desafíos que ponen a prueba la capacidad física, la destreza y la creatividad a lo largo del curso, presentando obstáculos y actividades colaborativas para garantizar la diversión y el compromiso de principio a fin.

Concejal de Juventud Domingo Paredes destacó la importancia del evento, afirmando: “El Grand Prix Juvenil fue una de las mayores sorpresas del año pasado. Los jóvenes respondieron con entusiasmo y pidieron que volviera. Actividades como esta promueven el trabajo en equipo, la participación comunitaria y el compromiso activo en la vida de la ciudad, todo en un ambiente divertido y seguro”.

El concejal Paredes también señaló que la iniciativa es parte del objetivo más amplio de la ciudad de fomentar actividades juveniles más diversas, participativas y atractivasrespondiendo al entusiasmo de los jóvenes locales.

Para más información, los participantes interesados ​​pueden contactar con el Centro de Información y Animación Juvenil (CIAJ).



