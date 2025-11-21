Torrevieja abre inscripciones para el Segundo “Gran Premio Juvenil”

Torrevieja, 20 de noviembre de 2025 – El Departamento de Juventud de Torrevieja ha anunciado que las inscripciones para el Segunda edición del “Gran Premio Juvenil de Torrevieja” Ya están abiertos, en exclusiva para los equipos locales, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

El evento, previsto para Domingo 30 de noviembre a las 11:00 horas en Paseo Vistalegrees parte de la ciudad Fiestas Patronales en honor a la Purísima. Tras el éxito del año pasado, el Grand Prix Juvenil se ha convertido en un elemento básico del calendario juvenil de Torrevieja, ofreciendo una experiencia dinámica y participativa diseñada para que los jóvenes disfruten de un día lleno de diversión en un ambiente seguro y animado.

Los equipos pueden registrarse con un mínimo de 4 y un máximo de 8 participantesenvejecido 16 a 30 añoscon hasta 12 equipos aceptado. Los participantes enfrentarán desafíos que ponen a prueba la capacidad física, la destreza y la creatividad a lo largo del curso, presentando obstáculos y actividades colaborativas para garantizar la diversión y el compromiso de principio a fin.

Concejal de Juventud Domingo Paredes destacó la importancia del evento, afirmando: “El Grand Prix Juvenil fue una de las mayores sorpresas del año pasado. Los jóvenes respondieron con entusiasmo y pidieron que volviera. Actividades como esta promueven el trabajo en equipo, la participación comunitaria y el compromiso activo en la vida de la ciudad, todo en un ambiente divertido y seguro”.

El concejal Paredes también señaló que la iniciativa es parte del objetivo más amplio de la ciudad de fomentar actividades juveniles más diversas, participativas y atractivasrespondiendo al entusiasmo de los jóvenes locales.

Para más información, los participantes interesados ​​pueden contactar con el Centro de Información y Animación Juvenil (CIAJ).