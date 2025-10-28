Torrevieja aumenta la financiación hasta los 225.000 euros tras averiar el motor del “Pascual Flores”

Torrevieja, 21 de octubre de 2025 – El Ayuntamiento de Torrevieja ha aumentado su apoyo financiero anual al histórico velero “Pascual Flores” a 225.000 € este año tras un fallo del motor, lo que garantiza el mantenimiento continuo del buque y su participación en eventos marítimos internacionales.

La ciudad había firmado previamente un acuerdo con la Fundación Andaluza Nao Victoriaespecialistas en la gestión de barcos históricos, por lo que la fundación recibe una subvención anual a cambio de promocionar la ciudad y mantener el barco. Desde 2021, el velero ha recorrido casi 26.000 millas náuticas (unos 49.000 kilómetros), visitando ferias y eventos marítimos en toda Europa y el mundo.

El último acuerdo, prorrogado hasta 2028fijó inicialmente la subvención anual en 175.000 €. Sin embargo, una reciente adenda de 50.000€ fue aprobado para cubrir reparaciones urgentes luego de que el motor del pailebote fallara durante su temporada de navegación 2024. Los funcionarios explicaron que el motor había trabajado sin carga durante 11 años antes de la reactivación del barco en 2021, lo que contribuyó al deterioro interno y la reciente falla.

El “Pascual Flores” es una réplica del pailebote original de principios del siglo XX, que alguna vez sirvió para el comercio costero. La embarcación original fue comprada por la ciudad en 1999 al Reino Unido, pero finalmente resultó inservible a pesar de los intentos de restauración. Sus restos fueron descartados, mientras que la réplica, valorada en más de 3,5 millones de eurosfue construido en Águilas (Murcia) y puesto en marcha para preservar el patrimonio marítimo de Torrevieja.

La Fundación Nao Victoria no sólo mantiene el barco sino que también lo opera como atracción turísticaque ofrece visitas guiadas y viajes en velero para pasajeros de pago. Desde 2021, el pailebote está presente en numerosos salones náuticos internacionales, combinando la promoción del patrimonio con un modelo de generación de ingresos.

Según la fundación, el mantenimiento preventivo entre 2021 y 2023 garantizó un funcionamiento sin problemas, pero el último problema con el motor pone de relieve los desafíos de revivir un buque que permaneció inactivo durante años. Con la financiación adicional del consejo, el Pascual Flores seguirá navegando, promocionando Torrevieja a nivel mundial y preservando al mismo tiempo una pieza vital de su historia marítima.

Del patrimonio al turismo, “Pascual Flores” sigue siendo un proyecto emblemático para Torrevieja, ahora plenamente en marcha tras contratiempos técnicos.