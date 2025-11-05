Torrevieja presenta las tres jóvenes que formarán la Corte Salinera 2025-2026

TORREVIEJA — El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolóny el concejal de fiestas, Rosario Martinezhan anunciado las tres jóvenes elegidas para formar el Corte Salina 2025-2026: Miriam Córdoba Prades, Daniela Daiana Gómez Navarroy Sara Toribio Sánchez.

Su coronación oficial tendrá lugar el Sábado, 15 de noviembreen el Teatro Municipal de Torreviejadurante la tradicional Gala Reina de la Sal. El acto también marcará la despedida de la actual Reina, Nuria Martí de Oroy sus asistentes, Anda Vidal Martinez y Inés Martínez Conesa.

La selección siguió a un retiro de fin de semana donde siete finalistas participaron en entrevistas y actividades grupales junto con la corte actual y el panel de jueces. De ellos, se eligieron tres por su carisma, implicación comunitaria y representación del espíritu cultural de Torrevieja.

Los nombres de los candidatos restantes se mantendrán confidenciales, lo que les permitirá volver a presentar su candidatura en futuras ediciones. Las identidades de los miembros del jurado se revelarán durante la propia gala de coronación.

Conozca a los miembros del Tribunal Salino 2025-2026:

Miriam Córdoba Prades 22 años, natural de Torrevieja y técnico en belleza actualmente formándose como maquillador profesional. Le gusta dibujar y maquillar y participa activamente en celebraciones locales como Semana Santa y Carnaval.

Daniela Daiana Gómez Navarro Este, de 19 años, también de Torrevieja, se está preparando para las pruebas de acceso a la educación superior y tiene previsto estudiar Educación Infantil y Danza en el Conservatorio Superior de Alicante. Participa habitualmente en el Carnaval, la Feria de Mayo y las Hogueras de San Juan.

Sara Toribio Sánchezde 25 años, vive en Torrevieja desde la infancia. Asistente de farmacia cualificada y que actualmente sigue un curso de maquillaje, siente una profunda pasión por las tradiciones y fiestas de la ciudad.

La Corte Salina y su Reina son figuras emblemáticas del patrimonio cultural de Torrevieja, simbolizando la conexión histórica de la ciudad con su industria salinera y su identidad festiva.