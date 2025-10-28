Home Nacionales Trump amenaza “algo más que a la Guardia Nacional” en ciudades de...

Trump amenaza “algo más que a la Guardia Nacional” en ciudades de EE.UU.

Durante un discurso ante las tropas estadounidenses, el presidente Trump dijo que intensificaría su represión contra el crimen y la inmigración a las ramas militares en servicio activo si lo considera apropiado.

Tenemos ciudades que están en problemas. No podemos tener ciudades con problemas. Y enviaremos a nuestra Guardia Nacional. Y si necesitamos más que la Guardia Nacional, enviaremos más que la Guardia Nacional porque vamos a tener ciudades seguras. No vamos a permitir que maten a gente en nuestras ciudades. Y le guste o no a la gente, eso es lo que estamos haciendo.

Por Monika Cvorak

28 de octubre de 2025



