Trump amenaza “algo más que a la Guardia Nacional” en ciudades de EE.UU.
Durante un discurso ante las tropas estadounidenses, el presidente Trump dijo que intensificaría su represión contra el crimen y la inmigración a las ramas militares en servicio activo si lo considera apropiado.
Tenemos ciudades que están en problemas. No podemos tener ciudades con problemas. Y enviaremos a nuestra Guardia Nacional. Y si necesitamos más que la Guardia Nacional, enviaremos más que la Guardia Nacional porque vamos a tener ciudades seguras. No vamos a permitir que maten a gente en nuestras ciudades. Y le guste o no a la gente, eso es lo que estamos haciendo.
Por Monika Cvorak
28 de octubre de 2025