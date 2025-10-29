nuevo vídeo cargado: Trump dice “es una lástima” que no pueda postularse para un tercer mandato
Trump dice “es una lástima” que no pueda postularse para un tercer mandato
En declaraciones a los periodistas en el Air Force One camino a Corea del Sur, el presidente Trump dijo que era “una lástima” que no pudiera volver a postularse en 2028.
Y yo diría que si lo lees, queda bastante claro que no tengo permitido postularme. Es una lástima. Quiero decir, es una lástima. Pero tenemos mucha gente estupenda. Ha sido una gran carrera. Pero creo que el presidente conoce, y él y yo hemos hablado de ellas, las restricciones de la Constitución, por mucho que muchos estadounidenses lo lamenten. La gorra “Trump 2028” es una de las más populares que jamás se haya producido, y él se divierte con ella, trolleando a los demócratas, cuyos pelos están en llamas ante la perspectiva misma.
Por Shawn Paik y Monika Cvorak
29 de octubre de 2025