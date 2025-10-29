nuevo vídeo cargado: Trump, en Corea del Sur para una cumbre, recibe un premio y una corona
Trump, en Corea del Sur para una cumbre, recibe un premio y una corona
El presidente Lee Jae Myung de Corea del Sur le entregó al presidente Trump un premio nacional y una réplica de una corona antigua. Multitudes se reunieron cerca para protestar por su visita.
“Al entregarle esta medalla, le transmitimos nuestro mayor respeto y aprecio por demostrar la voluntad de defender la paz”. “El presidente Xi de China vendrá mañana aquí y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Creo que será un buen acuerdo para ambos”.
Por Shawn Paik
29 de octubre de 2025