Trump, en Corea del Sur para una cumbre, recibe un premio y una corona

Axel Molinero
El presidente Lee Jae Myung de Corea del Sur le entregó al presidente Trump un premio nacional y una réplica de una corona antigua. Multitudes se reunieron cerca para protestar por su visita.

“Al entregarle esta medalla, le transmitimos nuestro mayor respeto y aprecio por demostrar la voluntad de defender la paz”. “El presidente Xi de China vendrá mañana aquí y espero que lleguemos a un acuerdo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Creo que será un buen acuerdo para ambos”.

Por Shawn Paik

29 de octubre de 2025



