Trump pide un alto el fuego entre Israel y Hamas

Después de mediar en un frágil alto el fuego entre Israel e Irán, Donald Trump está instando a Israel y Hamás a llegar a un acuerdo que detenga la guerra de 20 meses en Gaza que ha matado a más de 50.000 palestinos y más de mil israelíes.

“HAZ EL ACUERDO EN GAZA. ¡¡¡RECUPERAR A LOS REHENES!!!” publicó el presidente de Estados Unidos en Truth Social la madrugada del domingo. Trump dijo a los periodistas el viernes que se podría llegar a un acuerdo dentro de la próxima semana. El sábado por la noche, Trump dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está “en este momento en el proceso de negociar un acuerdo con Hamas, que incluirá la recuperación de los rehenes”, en una publicación criticando el proceso de corrupción contra Netanyahu. Un tribunal israelí pospuso el lunes las audiencias de esta semana en el juicio de Netanyahu después de que éste presentara una solicitud basada en razones diplomáticas y de seguridad clasificadas. “¿Cómo es posible que el Primer Ministro de Israel pueda ser obligado a sentarse en una sala de audiencias todo el día, sin NADA (cigarros, muñecos de Bugs Bunny, etc.)? Es una CAZA DE BRUJAS POLÍTICA, muy similar a la caza de brujas que me vi obligado a soportar”, escribió Trump. “Esta parodia de ‘Justicia’ interferirá con las negociaciones tanto con Irán como con Hamás”.

Leer más: Trump intenta “salvar” a Netanyahu mientras el primer ministro israelí enfrenta desafíos en casa Un funcionario israelí dijo a Associated Press que Ron Dermer, un alto asesor de Netanyahu, visitará Washington esta semana para mantener conversaciones sobre un alto el fuego. Netanyahu se reunió con su gabinete de seguridad el domingo por la noche y se están haciendo planes para que visite Washington en las próximas semanas, dijo el funcionario. El cambio de enfoque de Trump hacia Gaza se produce después de que Irán e Israel acordaron un tenue alto el fuego el 23 de junio, poniendo fin a la llamada “Guerra de los 12 Días” iniciada por el ataque de Israel al programa nuclear de Irán. Los mediadores árabes, Egipto y Qatar, renovaron su presión para un alto el fuego en Gaza después de que Estados Unidos e Israel bombardearan las instalaciones nucleares de Irán. Hamás ha dicho a los mediadores que está dispuesto a reanudar las conversaciones, pero reiteró que cualquier acuerdo debe incluir el fin de la guerra y la retirada israelí de Gaza, dijo a Reuters un funcionario de Hamás. El llamado a un alto el fuego se produce mientras Israel intensifica la guerra

Al mismo tiempo que Trump pedía un acuerdo, Israel seguía intensificando su bombardeo militar sobre Gaza. El ejército israelí ordenó una evacuación masiva de palestinos en el norte de Gaza, donde cientos de miles de personas viven en el este y norte de la ciudad de Gaza y en el campo de refugiados de Jabaliya. Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel se expandirán hacia el oeste hasta el centro de la ciudad de Gaza, según la orden. Se ordena a la gente que evacue a Mawasi, en el sur de Gaza, que Israel ha designado como zona humanitaria. Desarraigar sus vidas en cualquier momento se ha convertido en una rutina para los palestinos en Gaza durante los últimos dos años de guerra. Las organizaciones humanitarias han criticado las amplias órdenes de evacuación de Israel en el pasado por ser impredecibles y tener plazos cortos que son prácticamente imposibles para muchos, incluidos los enfermos y discapacitados. El domingo, los palestinos en la ciudad de Gaza se vieron nuevamente obligados a cargar a sus hijos y artículos de primera necesidad en carros tirados por burros antes de los ataques militares, informó AP. Los funcionarios de las Naciones Unidas han dicho que ningún lugar de Gaza es seguro. Al menos cinco personas murieron en un ataque aéreo israelí contra un campamento de tiendas de campaña en Khan Younis, cerca de Mawasi, la zona segura designada, durante el fin de semana, dijeron los médicos.

Los palestinos caminan hacia el punto de distribución de ayuda en el corredor Netzarim bajo la sombra de una destrucción generalizada en Gaza el 28 de junio de 2025. Dawoud Abo Alkas—Anadolu/Getty Images

“Hace un mes, nos dijeron que fuéramos a Al-Mawasi y nos quedamos allí durante un mes, es una zona segura”, dijo a Reuters el palestino Zeyad Abu Marouf. Tres de sus hijos murieron y un cuarto resultó herido en el ataque aéreo, afirmó. “Las familias han sido desplazadas una y otra vez y ahora están confinadas en menos de una quinta parte del territorio de Gaza”, dijo el viernes el Secretario General de la ONU, António Guterres. “Incluso estos espacios cada vez más reducidos están amenazados. Las bombas están cayendo sobre tiendas de campaña, sobre familias, sobre aquellos que no tienen a dónde huir”. Siguen existiendo obstáculos en torno a un acuerdo A pesar del optimismo de Trump, persiste el escepticismo sobre un acuerdo.

Hamás ha acusado a los líderes israelíes de retrasar intencionadamente un acuerdo. Mahmoud Mardawi, funcionario de Hamas, supuestamente dijo en Telegram el domingo que Netanyahu estableció “condiciones imposibles destinadas a frustrar la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes”. Según se informa, Hamás ha ofrecido a Israel un acuerdo que incluye la liberación de todos los rehenes a cambio de una retirada total del ejército israelí de Gaza y el fin de la guerra. Pero Mardawi dijo que Netanyahu ha insistido en un acuerdo temporal que libere sólo a 10 rehenes. “Netanyahu miente cuando afirma que no participa en la elección de los nombres de los rehenes”, escribió Mardawi. “Él no quiere un acuerdo”. El portavoz de Netanyahu, Omer Dostri, no se refirió a las afirmaciones de Mardawi, pero dijo: “Hamás era el único obstáculo para poner fin a la guerra”, según AP. Israel ha dicho que sólo aceptará poner fin a la guerra a cambio del desmantelamiento total y el exilio de Hamás.

Si bien Trump ha instado repetidamente a un alto el fuego en Gaza, también ha sugerido una toma de control estadounidense que convierta el territorio en “una zona de libertad” y ha propuesto que Jordania y Egipto acojan a los palestinos como parte de una “limpieza” de la Franja de Gaza. En febrero, Trump dijo que Estados Unidos podría adoptar una “posición de propiedad a largo plazo” sobre Gaza, “nivelarla y crear un desarrollo económico que proporcione un número ilimitado de empleos y viviendas para la gente de la zona”. Ese mes, también compartió un video generado por IA en Truth Social de “Trump Gaza”, que muestra una Franja de Gaza reconstruida con rascacielos, autos de lujo y Trump bebiendo junto a una piscina con Netanyahu. Incluso si se llega a un acuerdo, no está claro si durará. Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego de varias fases en enero, justo cuando Trump asumía el cargo. Pero Israel rompió el alto el fuego en marzo cuando lanzó ataques aéreos sorpresa contra Gaza antes de declarar que reanudaba la guerra.

Manifestantes se reúnen en Tel Aviv exigiendo un alto el fuego en Gaza y la devolución de los rehenes israelíes el 28 de junio de 2025. Mostafa Alkharouf—Anadolu/Getty Images

Desde entonces, ha aumentado la presión sobre Netanyahu para que acepte un alto el fuego, tanto desde dentro como desde fuera de Israel. Manifestantes pro palestinos de todo el mundo acudieron durante el fin de semana para pedir el fin de la guerra. Y a principios de este mes, la ONU adoptó una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, y el embajador ruso Vasily Nebenzya dijo que es responsabilidad de la comunidad internacional detener la “matanza” en Gaza. Las protestas en Israel también se reanudaron después de una pausa de dos semanas durante la guerra entre Israel e Irán, y los manifestantes exigieron un acuerdo que liberaría a los rehenes que aún se encuentran en Gaza. “Hay un acuerdo sobre la mesa y lo que lo impide es la negativa de Netanyahu a poner fin a la guerra”, dijo Einav Zangauker, la madre de uno de los rehenes, en la manifestación.

A principios de este mes, el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak, escribió en un ensayo de TIME pidiendo a Netanyahu que respalde un alto el fuego mediado por Trump: “En los próximos días, el primer ministro Benjamín Netanyahu se enfrentará a una elección decisiva entre una ‘guerra de engaño’ políticamente motivada en Gaza y un acuerdo para liberar a todos los rehenes y poner fin a la guerra. Debe elegir entre sus ministros de extrema derecha: Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich… o alinearse con Donald Trump”.

Netanyahu dijo en la reunión de seguridad del domingo que “se han abierto muchas oportunidades” después de la “victoria” de Israel en Irán, y por una de las primeras veces pareció priorizar el intercambio de rehenes sobre la derrota de Hamás, lo que podría indicar un apetito por un acuerdo de alto el fuego: “En primer lugar, rescatar a los rehenes”, dijo. “Por supuesto, también necesitaremos resolver la cuestión de Gaza y derrotar a Hamás, pero creo que lograremos ambas tareas”.