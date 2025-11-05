Unidos por la Costa anuncia su Asamblea General Anual

El Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas (Unidos por la Costa) ha anunciado que su Asamblea General Anual tendrá lugar el Viernes 14 de noviembre de 2025en el Restaurante Isla Esmeralda en el urbanización la florida. La reunión comenzará a las 16:30 (primera llamada) y 17:00 (segunda convocatoria).

La asamblea se llevará a cabo de acuerdo con Ley 1/2002 de 22 de marzoque regula el derecho de asociación, y Artículo 12 de los Estatutos de la Asociación.

Orden del día

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (14/11/2024). Ratificación de la aprobación de los miembros registrados desde la última asamblea. Informe del presidente y actualizaciones de los miembros del directorio sobre las actividades realizadas durante el pasado ejercicio. Presentación de propuestas de proyectos y actuaciones para el próximo año. Renuncia del actual Directorio y elección de un nuevo Directorio. En caso de que no pueda nombrarse una nueva Junta, discusión de la propuesta de disolución y liquidación de la Asociación de conformidad con los artículos 26 y 27 de los Estatutos, confirmando a la Junta saliente como órgano liquidador. Solicitudes, dudas y otros asuntos.

La asamblea concluir a las 6:30 pm