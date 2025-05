Trump dispara al bibliotecario del Congreso

El presidente Donald Trump despidió el jueves a la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, una fuente familiarizada con el asunto confirmado a la colina.

Hayden fue la primera mujer y la primera afroamericana en ser bibliotecaria del Congreso.

Un portavoz de la biblioteca le dijo a The Hill en un correo electrónico que “esta noche, la Casa Blanca informó a la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden que ha sido aliviada de su posición”.

Los demócratas en el Congreso condenaron la decisión de la administración.

“En el transcurso de su mandato, la Dra. Hayden trajo la Biblioteca del Congreso a la gente, con iniciativas que llegaron a las comunidades rurales e hicieron que la biblioteca fuera accesible para todos los estadounidenses, en persona y en línea”, el senador Martin Heinrich (DN.M.) dicho en una declaración el jueves.

“Si bien el presidente Trump quiere prohibir los libros y decirle a los estadounidenses qué leer, o no leer en absoluto, el Dr. Hayden ha dedicado su carrera a hacer que la lectura y la búsqueda del conocimiento estén disponibles para todos”, agregó el senador demócrata. “Sé como el Dr. Hayden”.

En el comunicado de prensa, Heinrich también compartió una copia del correo electrónico que Hayden recibió a las 6:56 pm informándole sobre la terminación.

“Carla, en nombre del presidente Donald J. Trump, escribo para informarle que su posición como bibliotecaria del Congreso rescinde de inmediato. Gracias por su servicio”, escribió el subdirector del personal presidencial Trent Morse.

Hayden, quien fue confirmado para dirigir la biblioteca más grande del mundo en 2016, enfrentó un escrutinio de una conservadora organización sin fines de lucro, American Charing Foundation (AAF), que solicitó su expulsión.

“The President and his team have done an admirable and long-needed job cleaning out deep state liberals from the federal government. It is time they show Carla Hayden and Shira Perlmutter the door and return an America First agenda to the nation’s intellectual property regulation,” AAF’s president, Tom Jones, dijo The Daily Mail a fines de abril.

Hayden, quien fue nominado por el ex presidente Obama, fue confirmado por el Senado con una votación de 74-18 en 2016. Su mandato de 10 años expiró el próximo año.





Fuente