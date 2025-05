PM danés en informarnos espiando a Groenlandia: “No puedes espiar contra un aliado”

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, intervino en el informe de que Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos de espionaje en Groenlandia, diciéndole a Associated Press (AP) que “no se puede espiar contra un aliado”.

“La cooperación sobre la defensa, la disuasión y la seguridad en la parte norte de Europa se está volviendo cada vez más importante”, dijo Frederiksen al AP Friday. “Por supuesto, no puedes espiar contra un aliado”.

Los comentarios del primer ministro danés se producen cuando el presidente Trump ha reafirmado su deseo de Groenlandia, la isla más grande del mundo, para formar parte de los Estados Unidos, una idea fuertemente rechazada por Dinamarca. Trump no ha descartado tomar la isla por la fuerza.

“No lo descarto. No digo que lo haré, pero no descarto nada. No, no allí”, dijo Trump mientras estaba en “Meet the Press” de NBC.

“Necesitamos muy mal Groenlandia. Groenlandia es una cantidad muy pequeña de personas, lo que cuidaremos y los apreciaremos y todo eso, pero lo necesitamos para la seguridad internacional”, agregó el presidente.

Los funcionarios de Groenlandia han dicho que la isla ártica, un territorio danés semiautónomo, no está a la venta.

Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos de recolección de inteligencia en Groenlandia. Varios funcionarios de alto rango, bajo el Director de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, ordenaron a los líderes de la agencia que recopilen más información sobre las actitudes de la extracción de recursos estadounidenses en la isla y el Movimiento de Independencia de Groenlandia, el Wall Street Journal reportado El miércoles por la noche, citando dos fuentes familiarizadas con el asunto.

En respuesta, Gabbard dijo que el documento “debería estar avergonzado de ayudar a los actores estatales profundos que buscan socavar al presidente politizando y filtrando información clasificada. Están violando la ley y socavando la seguridad y la democracia de nuestra nación”.

Tras el informe explosivo del Journal, el jefe interino de la Embajada de los Estados Unidos en Copenhague, Jennifer Hall Godfrey, se reunió con el diplomático danés Jeppe Tranholm-Mikkelsen el jueves, múltiple salidas reportado.





