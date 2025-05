Anfitrión de ‘Pod Save America’: los demócratas tienen que ‘rasgar el auxilio de banda’ en Biden

El anfitrión de “Pod Save America”, Jon Favreau, aconsejó a los demócratas que aspiran que se postulen para presidente en 2028 que “desgarra la ayuda de la banda” y diga que el ex presidente Biden no debería haber corrido el año pasado.

“La respuesta es que no debería haber corrido para un segundo mandato. Y cuando corrió para un segundo mandato, debería haber renunciado mucho antes del debate, y sus asesores cercanos no deberían haberle dicho nuevamente, y no deberían haberle dicho que iba a ganar”, Favreau, un ex ayudante de Obama, entonces, por entonces, Obama, por entonces, Obama, dijo durante un episodio del viernes de su podcast “Pod Save America”.

“Creo que todos los políticos demócratas, particularmente aquellos que quieren liderar al partido y quieren correr en 2028, solo tienen que arrancar la ayuda de la banda”, agregó Favreau.

Los comentarios de Favreau se produjeron cuando los coanfitriones del podcast estaban discutiendo la aparición del jueves de Biden sobre “The View” de ABC.

Mientras estaba en “The View”, Biden negó haber informado que sugirió al ex vicepresidente Kamala Harris, el candidato del Partido Demócrata de 2024, que no tenía “luz del día” entre sus posiciones y sus posiciones en temas.

“En primer lugar, nunca le aconsejé contra eso”, dijo Biden durante su primera entrevista de televisión estadounidense importante desde que el presidente Trump asumió el cargo el 20 de enero. Fue la segunda entrevista posterior a la presidencia de Biden después de hablar con la BBC a principios de esta semana.

También reconoció que sentía un grado de responsabilidad por la victoria de Trump, mientras defendía su decisión de no abandonar antes.

Algunos demócratas han criticado a Biden, afirmando su resurgimiento en la escena pública está obstaculizando al partido en su esfuerzo por recuperarse después de sufrir pérdidas en las elecciones de 2024.

Otros argumentaron que el ex presidente debe “asumir la responsabilidad de sus acciones” y “poseer el hecho de que hizo que los demócratas perdieran”.

“No creo que haya una voluntad de copiar el hecho de que nunca debería haber corrido nuevamente en primer lugar”, dijo un estratega del Partido Demócrata a The Hill. “¿Por qué no puede salir y reconocer que parte de esto está en él?”





