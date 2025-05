By

El enviado del Medio Oriente del Presidente Trump, Steve Witkoff, sugirió durante una entrevista reciente que Estados Unidos podría alejarse de las conversaciones nucleares en curso con Irán si no se produce un progreso después de la próxima reunión del domingo en Omán.

“No pensamos que las conversaciones la semana pasada iban a ser productivas porque necesitábamos llegar a ciertos entendimientos con ellas, y con suerte, este domingo serán productivos. Con suerte, eso significa que continuarán esas conversaciones. Si no son productivos el domingo, entonces no continuarán y tendremos que tomar una ruta diferente”, dijo Witkoff en una entrevista amplia con Breitbart News que fue eso fue eso que fue eso fue eso que fue eso fue eso fue que fue eso fue eso fue eso que fue eso fue eso que fue eso fue eso fue que fue eso fue eso que fue eso fue eso que fue eso fue que fue eso fue eso fue eso que fue eso fue eso que fue eso fue que fue eso fue eso que fue eso fue eso que fue eso fue lo liberado Viernes.

Witkoff, quien supervisa una gran cartera de política exterior que incluye ayudar a traer un alto el fuego entre Rusia y Ucrania y la liberación de rehenes en poder de Hamas, viaja a Omán el domingo para la cuarta ronda de discusiones nucleares entre Washington y Teherán, una fuente estadounidense familiarizada con el asunto dijo el viernes.

Se espera que las conversaciones, de manera similar a las reuniones anteriores, sean directas e indirectas, agregó la fuente.

“Un programa de enriquecimiento nunca puede existir en el estado de Irán nunca más. Esa es nuestra línea roja. Sin enriquecimiento. Eso significa desmantelamiento, significa que no hay armas, y significa que Natanz, Fordow e Isfahan, esos son sus tres instalaciones de enriquecimiento, no tiene la desmantelada”, dijo Witkoff en la entrevista.

Witkoff ha sido el negociador principal en el lado estadounidense. Irán ha sido representado por su ministro de Asuntos Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, quien la semana pasada dijo que la República Islámica debe poder enriquecer a Uranio.

“Como firmante fundador del TNP, Irán tiene todo el derecho de poseer el ciclo de combustible nuclear completo. Además, hay varios miembros del TNP que enriquecen a Uranio mientras rechazan por completo las armas nucleares. Además de Irán, este club incluye varias naciones asiáticas, europeas y sudamericanas”, Araghchi dicho en las redes sociales el viernes pasado. “El posicionamiento máximo y la retórica incendiaria no logran nada excepto erosionar las posibilidades de éxito”.

Las dos partes han mantenido tres rondas de conversaciones hasta ahora. Dos tuvieron lugar en Muscat, la capital de Omán, y el otro estaba en Roma.

La cuarta ronda que estaba programada en Italia se pospuso la semana pasada por “razones logísticas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Omaní, Badr al-Busidi.

Witkoff le dijo a Breitbart News que Irán notificó a los Estados Unidos que no quiere un arma nuclear.

“Han declarado que no quieren uno”, dijo Witkoff. “Así que vamos a, a los efectos de esta discusión, tomarlos en su palabra de que realmente se sienten. Si así se sienten, entonces sus instalaciones de enriquecimiento deben desmantelarse”.

La próxima reunión de Wiktoff en Omán está programada justo antes de que Trump esté listo para embarcarse en un viaje de varios estados a Medio Oriente la próxima semana.

Trump advirtió a Teherán en las últimas semanas que si la diplomacia alrededor del programa de armas nucleares en expansión de Irán se desmorona, los ataques militares podrían seguir.

Witkoff dijo que cualquier posible acuerdo nuclear con Irán sería mucho más difícil que el negociado por el ex presidente Obama, un acuerdo que Trump obtuvo en 2018, durante su primer mandato de la Casa Blanca.

"En primer lugar, nunca estamos haciendo un acuerdo JCPOA donde salgan las sanciones y no hay sol de sus obligaciones. Eso no tiene sentido", dijo Witkoff. "Ese fue un procedimiento no coincidente en JCPOA".





