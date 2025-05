Greene pasa a la carrera del Senado contra Ossoff en Georgia

La representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) Anunció el viernes que no saltará a la carrera del Senado 2026 de Georgia y desafiará al titular senador Jon Ossoff (D-Ga.).

La marca de fuego republicana de Georgia, que fue elegido para el Congreso en 2020, criticó al Senado, argumentando que no se hace mucho en la cámara superior y que los donantes tienen demasiada influencia en la toma de decisiones.

“Incluso con algunos buenos republicanos en el Senado, nada cambia. Así que no, Jon Ossoff no es el verdadero problema. Es solo un voto. Un peón. No es diferente a los republicanos uniparty que omiten votos clave para asistir a recaudadores de fondos y dejar que nuestra agenda falle”, dijo Greene en un largo largo correo En la plataforma de redes sociales X.

“Alguien dijo una vez: ‘El Senado es donde las buenas ideas van a morir’. Tenían razón.

Greene ha visto postularse para el Senado o el asiento del gobernador. Ella expresó su confianza en que podría ganar las primarias del Senado del Partido Republicano y finalmente prevalecer en las elecciones generales en el puesto del viernes.

“Sí, soy competitivo. Sí, me encanta ganar. Y sí, sé que ganaría tanto el primario como el general. Disfrutaría demostrar que las élites están mal todos los días. Pero eso no es lo que me motiva. No se trata de aplastar el establecimiento nuevamente o voltear un asiento solo para ayudar al Partido Republicano”, escribió Greene. “Se trata del trabajo en sí”.

La decisión de Greene de transmitir una carrera se produjo menos de una semana después de que el gobernador de Georgia, Brian Kemp (R), a quien los senadores republicanos presionaron en privado para saltar en la carrera, también anunció que renunciará a una oferta para potencialmente desacelerar a Ossoff.

Georgia fue uno de los siete estados de lanzamiento que el presidente Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024. El ex presidente Biden ganó por poco el estado de Peach en 2020.

Ossoff es un objetivo principal para los republicanos del Senado en 2026. El senador de primer período ganó su escaño por un margen delgado, y se espera que las elecciones generales el próximo año sea una de las más caras del país.

Hasta ahora, los republicanos tienen un candidato en la primaria, el representante Buddy Carter (R-Ga.), Mientras que varios otros oficinas han expresado interés en saltar.





Fuente