Bill Maher sacude la mano de David Hogg sobre comentarios sinceros sobre votantes jóvenes

El comediante Bill Maher le dio la mano al vicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) David Hogg el viernes, después de que el agente emitió su opinión sobre por qué el Partido Demócrata perdió una parte de jóvenes votantes en las elecciones presidenciales de 2024.

“Lo que creo que sucedió en la última elección son los hombres más jóvenes, prefieren votar por alguien … con quien no están completamente de acuerdo, [that] No se sienten juzgados por, que alguien con quienes están de acuerdo en que sienten que tienen que caminar sobre cáscaras de huevo constantemente porque serán juzgados u ostracados o excomulgados “, dijo Hogg el viernes durante una aparición en el” tiempo real con Bill Maher “de HBO.

El ardiente demócrata, que ha encabezado los llamados a un cambio generacional dentro del partido, argumentó que los dos partidos principales han cambiado en términos de tolerancia, que según él ha contribuido a que la izquierda perdiera votantes jóvenes.

“Los republicanos solían ser los a los agujeros de muchas maneras”, continuó Hogg. “Y como muchos demócratas, a pesar de nosotros, diría, para la mayoría de nosotros [are] Viniendo del lugar correcto de querer hacer lo correcto: hemos creado una cultura donde decimos, bueno, si dices lo incorrecto, estás excomulgado “.

“Así no es como funcionan los seres humanos. Nadie es perfecto”, agregó.

Hogg, quien fue elegido como vicepresidente del DNC a principios de febrero, dijo el mes pasado que su grupo, líderes que merecemos, implementará $ 20 millones para desafiar a los demócratas de la Cámara en Asientos seguros como parte de un impulso para traer nuevos líderes a la coalición.

“No solo estamos enfocados en atacar a los titulares democráticos cuando es necesario”, dijo a The Hill en ese momento. “Estamos aquí para elegir a los jóvenes que se ejecutan en asientos abiertos. Estamos aquí para elegir a los jóvenes que funcionan abiertos y competitivos también y apoyarlos cuando se alinean con nuestros valores”.

Maher el viernes desafió al joven demócrata sobre cuánta influencia tuvo el presidente Trump en perder a esos votantes, señalando el argumento de la campaña de Trump de que el vicepresidente Harris se preocupaba más por “despertar cosas” que el electorado.

“Quiero decir, si vas y miras por qué no votaron por ellos, fue más de las cosas que se despiertan, ¿no? Clip compartido por Mediaite.

Hogg eliminó el sentimiento, afirmando: “En última instancia, a diferencia de los republicanos, los demócratas tienen el trabajo duro de hacer que el gobierno trabaje”.

Más tarde describió lo que ve como un camino para que los demócratas retengan y traigan a más votantes jóvenes a su movimiento.

“Lo que tenemos que hacer aquí es descubrir cómo traer a las personas de regreso y trabajar hacia el objetivo más grande de avanzar en el futuro de este país y ayudar a los jóvenes, especialmente a superar para que puedan concentrarse en sus vidas y usted sabe, con una mujer joven o algo así en lugar de cómo van a pagar su alquiler, por ejemplo, o cómo están trabajando sus dos trabajos”, dijo.

“Los jóvenes deberían poder centrarse en lo que los jóvenes deberían centrarse, que es cómo colocarse y cómo ir y divertirse”, agregó Hogg.

El demócrata entró por primera vez en el centro de atención como sobreviviente del tiroteo en la Escuela Secundaria Stoneman Douglas 2018 en Parkland, Florida. Desde entonces, ha sido un defensor vocal de la reforma de armas.





