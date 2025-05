La gente está asustada de que Trump podría suspender este derecho constitucional

¡Habeas Corpus es protección contra la tiranía! Es la regla legal la que dice que si el gobierno lo bloquea, tienen que explicar por qué a un juez y rápido. Sin él, nuestro gobierno puede arrojarte a la cárcel, no acusarte, no decirte la acusación, no obtienes juicio. No hay abogados. Sin fecha de finalización.

