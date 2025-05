JD Vance se duplica en los ataques de Trump contra Jerome Powell

A principios de esta semana, la Fed anunció que mantendría las tasas de interés sin cambios, mientras advierte que los riesgos de inflación y el desempleo subían, lo que provocó la ira de Trump, quien llamó a Powell como un “tonto, que no tiene ni idea” en una publicación sobre su cuenta social de la verdad.

“Sería genial, pero no quiere hacerlo. Creo que no quiere hacerlo”, dijo Trump sobre Powell. “Probablemente no esté enamorado de mí. Creo que es cierto, es una razón loca, pero así es la vida”.