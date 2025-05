Bolton: Putin en riesgo de ‘exagerar su mano’ en las conversaciones de Ucrania

El ex asesor de seguridad nacional John Bolton dijo durante una entrevista reciente que el presidente ruso Vladimir Putin puede estar en riesgo de “exagerar su mano” con el presidente Trump en medio de las conversaciones para poner fin a la invasión del Kremlin de Ucrania.

Bolton, un crítico vocal de Trump, dijo que Rusia todavía está “sufriendo” económicamente por las sanciones que Europa occidental y Estados Unidos han impuesto durante la guerra de tres años en Europa del Este, pero argumentó que Putin todavía está en una posición “muy fuerte” políticamente.

“Pero a medida que esta guerra se arrastra, creo que su posición se debilita. La verdadera pregunta es si, entre los esfuerzos de los Estados Unidos, los esfuerzos de Europa para obtener un alto el fuego de Ucrania-Rusia, va a suceder”, dijo Bolton durante su aparición en el programa de radio de John Catsimatidis, “Cats Roundable” en WABC 770 AM.

“Putin ya ha recibido muchas concesiones por lo que quiere. Quiere aferrarse al territorio que Rusia se incautó en Ucrania y, pero creo que en este momento puede estar en riesgo de exagerar su mano con Trump”, dijo Bolton.

Ucrania y sus aliados en Europa, Francia, Alemania, el Reino Unido y Polonia, han presentado la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego de 30 días que comenzaría tan pronto como la próxima semana.

“Ucrania y todos los aliados están listos para un alto el fuego completo e incondicional en tierra, aire y mar durante al menos 30 días a partir del lunes”, dijo el sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sybiha. “Si Rusia está de acuerdo y se garantiza un monitoreo efectivo, un alto el fuego duradero y las medidas de construcción de confianza pueden allanar el camino hacia las negociaciones de paz”.

Trump ha presionado para que ambos países firmen una tregua temporal, un plan que solo Ucrania ha respaldado hasta ahora. El presidente advirtió que si el acuerdo no está forjado, Rusia podría sufrir más sanciones.

Tanto el Vicepresidente Vance como el Secretario de Estado Marco Rubio han dicho que si no se realiza un progreso sustancial en las conversaciones, Estados Unidos podría retirarse de su papel facilitante.

El miércoles, Vance dijo mientras hablaba en la Conferencia de Líderes de Múnich en Washington, DC, que la administración cree que Rusia está “pidiendo demasiado” en las negociaciones de paz que podrían poner fin al conflicto de tierras más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

“No diría que los rusos no están interesados ​​en llevar esto a una resolución”, dijo Vance. “Lo que diría es que en este momento los rusos están pidiendo un cierto conjunto de requisitos, un cierto conjunto de concesiones para poner fin al conflicto. Creemos que están pidiendo demasiado”.

No está claro qué requisitos está pidiendo Rusia, pero Bolton argumentó que Putin debería estar de acuerdo con un alto el fuego, permitiendo que sus fuerzas armadas se repongan.

“Hemos tenido algunos comentarios interesantes, tanto de Trump como de JD Vance, que dicen que los rusos están pidiendo demasiado. No está claro exactamente lo que significan, pero, pero Putin está en una de las mejores posiciones en las que estará a estar, y me he estado preguntando por qué no aprovecha un alto el fuego”, dijo Bolton. “Los rusos necesitan mucho tener la oportunidad de reconstruir su ejército”.





