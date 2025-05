Los recortes de fondos de investigación de Trump ponen en riesgo el progreso médico

Eric me dijo esto sin dudarlo, a pesar de que acababa de ser diagnosticado con cáncer de colon que se había extendido a su hígado a los 35 años. Como su oncólogo, lo miré con empatía, aunque no estaba seguro de que viviría para ver ese día. En ese momento, su enfermedad se consideraba incurable.

Veinte años después, Eric permanece libre de cáncer. Tiene dos hijas adultas y un hijo. No hay pasillo para caminar todavía, pero todavía está aquí y listo.

La situación de Eric ya no es una excepción. Investigación meticulosa A lo largo de los años, ha demostrado lo que alguna vez se pensó imposible: podemos curar aproximadamente el 25% de los pacientes con cáncer de colon en estadio IV que se ha metástasis al hígado. La quimioterapia ha mejorado significativamente, gracias a los ensayos clínicos. Incluso aprovechamos el sistema inmunitario para tratar ciertos tipos de cáncer de colon.

Reciente La administración de Trump recorta los fondos universitarios No solo amenace el futuro de la atención del cáncer. Erazan la esperanza para cada familia que enfrenta un diagnóstico devastador. Es una subasta del futuro de Estados Unidos, con la línea de vida de cada universidad una vez, yendo dos veces, desaparecido.

“Las consecuencias de retirar el apoyo a la investigación médica no se sentirán de inmediato. Vendrán en silencio: diagnósticos perdidos, tratamientos que nunca llegan, vidas se interrumpen”.

Actualmente, no hay marcador genético para EDS hipermóviles. Sin análisis de sangre de diagnóstico. No hay medicamentos probados. Sin consenso sobre el diagnóstico o cómo manejar pacientes como nosotros.

En ausencia de respuestas, me convertí en mi propio proyecto de investigación. Sin investigaciones para guiarme, recurrí a la ciencia básica, leyendo estudios de animales, reconstruyendo teorías y tratando mi propio cuerpo como un estudio de caso.

He probado tratamientos anecdóticamente prometedores pero no probados: inyecciones de células madre para apretar los ligamentos sueltos en mi columna, inyecciones de vitamina C altas en dosis adaptadas del cuidado de quemaduras e incluso los regímenes de testosterona y péptidos en un intento de apretar mis articulaciones.