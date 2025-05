Opinión: ¿Quiere saber quién está poniendo millones en el bolsillo de Trump para comprar acceso? Demasiado.

Una razón por la cual el beneficio flagrante de Trump puede ser no ganar tracción es una noción generalizada, una presionada por muchos progresistas, que Trump no está haciendo nada más de lo que los políticos han hecho durante años, que todos son corruptos, que todo el sistema es corrupto, y así sucesivamente.

No podrían estar más equivocados. La corrupción completa, en efectivo en el público-officials ‘es realmente rara en este país. Lo que muchas personas consideran “corrupción” política es nuestro sistema de financiamiento de campañas, cómo las personas con dinero tienen acceso a candidatos y funcionarios electos. Hay absolutamente mérito en esto, particularmente cuando se trata de grupos que pueden aceptar contribuciones de tamaño ilimitado pero que nunca tienen que revelar los nombres de sus donantes.

Sin embargo, lo que Trump está haciendo es una diferencia de tipo, no solo de grado.

Los compradores secretos de las monedas de Trump con la esperanza de ganar una audiencia con él en su Virginia Golf Resort en dos semanas, en contraste, no contribuyen a ninguna campaña. Están contribuyendo a su cuenta bancaria personal. Lo mismo con esa empresa emiratí, Mgx.

Después de su victoria en noviembre, Trump golpeó un esquema que no requiere ninguno de los costos de poseer y administrar un hotel o resort de golf y potencialmente lo traerá mucho, mucho más efectivo. Trump anunció su moneda “$ Trump” tres días antes de volver a tomar una oficina. La corredora “World Liberty Financial” de su familia anunció su “ estable “Crypto Coin, estable porque está vinculado al dólar de los Estados Unidos a través de los instrumentos que la respaldan, en marzo.

Cuánto, precisamente, Trump gana de estas empresas es imposible de determinar a partir de los registros públicos porque la criptografía es en gran medida no regulado y, gracias a Trump, ni siquiera será analizado por la Comisión de Bolsa y Valores.

Y esa es la broma interior sobre todo esto. Las leyes federales de conflicto de intereses no se aplican específicamente al presidente.

Desconectó empresas descaradamente que usan específicamente el hecho de que él es presidente para ganar dinero. ¿Cuánto interés habría en una moneda de “meme” de Trump si fuera un ex presidente que vivía en silencio en su club de campo de Palm Beach? ¿Cuáles son las posibilidades de que un negocio emiratí use $ 2 mil millones de la moneda “estable” de Trump para una transacción si Trump no estaba en la Casa Blanca?