House Democrat exige una revisión de ética del regalo de avión de Qatar a Trump a Trump

El representante Ritchie Torres (DN.Y.) pidió el domingo una revisión de ética de los planes de la administración Trump para aceptar un avión de lujo del gobierno de Qatar para uso temporal como la Fuerza Aérea Oficial, antes de que se transfiera a la biblioteca presidencial del presidente Trump para uso personal.

En una carta al Contralor General de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), el Inspector General Interino del Departamento de Defensa (DOD) y la Director Interino de la Oficina de Ética del Gobierno (OGE), Torres expresó su preocupación de que el avión de lujo, que él tiene un valor estimado de $ 400 millones, “constituiría el regalo más valioso jamás conferido a un presidente extranjero”.

“El pueblo estadounidense está presenciando, en tiempo real, lo que solo se puede describir como una ‘rama voladora'”, escribió Torres en la carta.

Torres criticó al Fiscal General Pam Bondi por dar “el sello de aprobación del Departamento de Justicia a una transacción que viola flagrantemente tanto la carta como el espíritu de la cláusula de emolumentos de la Constitución”, que prohíbe a las personas que tienen un cargo público para aceptar obsequios de funcionarios extranjeros.

“Nadie, ni siquiera el presidente Trump, está por encima de la ley, y mucho menos la constitución”, escribió.

Torres también estaba en desacuerdo con el hecho de que el regalo proviene de Qatar.

“Tan preocupante como el regalo en sí es la identidad del benefactor. Qatar no es una parte neutral en el escenario mundial. Tiene una historia profundamente preocupante de financiar una organización terrorista bárbara que tiene la sangre de los estadounidenses en sus manos”, dijo Torres en la carta.

“En la ironía más cruel, Air Force One tendrá algo en común con Hamas: pagado por Qatar”, agregó.

Estaba respondiendo a Reporte de ABC News que Trump se estaba preparando para aceptar un jet jumbo de lujo Boeing 747-8 de la familia real de Qatar que estaría disponible para que Trump lo use como Air Force One hasta el final de su mandato. En ese momento, se transferiría a la Biblioteca Presidencial de Trump, informó el medio de comunicación, citando fuentes no identificadas familiarizadas con el acuerdo propuesto.

Torres solicitó en la carta a los funcionarios que realizaran “una revisión de ética inmediata” del regalo; “Emitir una opinión consultiva formal sobre si el regalo viola las regulaciones de ética federal;

y la cláusula de emolumentos “; y” recomendar reformas de políticas para evitar la conversión de obsequios extranjeros en propiedad privada por parte de presidentes actuales o anteriores “.

Trump reconoció el domingo que su administración planeaba aceptar el avión “temporalmente” como un regalo gratuito, pero enfatizó que el departamento de defensa participaría en la “transacción muy pública y transparente”.

En una declaración a Newsnation el domingo temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no confirmó los detalles del acuerdo, pero dijo: “Cualquier regalo dado por un gobierno extranjero siempre es aceptado para cumplir con todas las leyes aplicables. La administración del presidente Trump está comprometida con plena transparencia”.





