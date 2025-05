Trump se defiende por el regalo de Jatar Jet

El presidente Trump defendió su decisión de aceptar un jet Boeing de lujo de Qatar, llamándolo “estúpido” para que él rechazara en medio de una afluencia de críticas de ambos lados del pasillo sobre el regalo.

“Podría ser una persona estúpida y decir: ‘Oh no, no queremos un avión libre’. Damos cosas gratis, también tomaremos una. “Entonces, creo que es un gran gesto de Qatar, lo aprecio mucho. Nunca sería uno para rechazar ese tipo de oferta. Podría ser una persona estúpida y decir: ‘No, no queremos un avión libre y muy caro’, pero pensé que era un gran gesto”.

El avión Boeing 747-8 del Gobierno de Qatar reemplazaría a Air Force One y sería mantenido por la eventual biblioteca presidencial de Trump después del final de su mandato. Boeing ha tenido un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para construir un nuevo Air Force One, pero se ha retrasado.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) reconoció la demora, pero no dio su respaldo completo a la oferta.

“Entiendo su frustración. Están muy detrás de entregar el próximo Air Force One”, dijo Thune (Rs.D.) a The Hill más tarde en el día. “Si esta es o no la solución correcta o no, no lo sé”.

Trump antes arremetió el lunes contra un periodista cuando se le pidió su respuesta a los críticos que dicen que el jet de lujo es un regalo personal.

“Deberías estar avergonzado de hacer esa pregunta”, dijo. “Nos están dando un jet gratis. Podría decir: ‘No, no, no, no nos dé. Quiero pagarle mil millones o $ 400 millones o lo que sea”. O podría decir: ‘Muchas gracias’ “.

Trump también dijo que el regalo no es para él personalmente sino para el Departamento de Defensa, sino que cuando deja el cargo, el avión “iría directamente a la biblioteca”.

Algunos legisladores del Partido Republicano presionaron que la administración necesita ejecutar toda la gama de trampas legales para asegurarse de que la idea de que acepte un jet de lujo sea infalible.

“Creo que deberían ejecutar los desafíos legales para ver [if it’s OK]. Estaría revisando los errores, es lo que estaría comprobando ”, dijo el senador Shelley Moore Capito (RW.Va.).” Necesitamos mirar la constitucionalidad de ello, seguro “.

Otros republicanos advirtieron en su contra aceptando tal regalo.

“Nada sobre obtener Air Force uno de un gobierno extranjero se siente bien. Puede ser legal, pero no lo haría”, el ex secretario de prensa de la Casa Blanca de George W. Bush, Ari Fleischer, publicó en X. “Air Force uno debería ser estadounidense de principio a fin. No debería pasar por manos extranjeras y no debería ser un regalo de un rey. No lo hagas”.

Incluso uno de los aliados más cercanos de Trump, Laura Loomer, convocó la medida como una “mancha” en la presidencia y dijo que estaba decepcionada de que el presidente aceptara este regalo.

“Amo al presidente Trump. Tomaría una bala para él”, Loomerdichoen X. “Pero, tengo que llamar a una pala una pala. No podemos aceptar un ‘regalo’ de $ 400 millones de los yihadistas en trajes”.

Mientras tanto, los demócratas dejaron en claro su ira e insatisfacción con el movimiento, argumentando que equivale a una corrupción flagrante.

Sens. Brian Schatz (D-Hawaii), Chris Murphy (D-Conn.), Cory Booker (DN.J.) y Chris Coons (D-Del.) Anunciaron el lunes que buscan una votación sobre una medida dirigida a las preguntas sobre la influencia extranjera y la seguridad nacional.

“La Constitución es clara: los funcionarios electos, como el Presidente, no pueden aceptar grandes obsequios de los gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso. La Fuerza Aérea One es más que un solo avión: es un símbolo de la Presidencia y de los Estados Unidos mismo”, dijo el cuarteto en un comunicado, que “crea un claro conflicto de interés y submina la confianza pública en nuestro gobierno” en la parte superior de la influencia y los problemas de seguridad nacional.

“Nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley”, dijeron. “Esta semana, le pediremos al Senado que vote para reiterar un principio básico: nadie debería usar el servicio público para obtener ganancias personales a través de regalos extranjeros”.

Schatz, que se está ejecutando para convertirse en el demócrata del Senado número 2, también escribió en X que uno no “necesita un título en derecho” para darse cuenta de que el regalo es “muy corrupto”.

Además, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (DN.Y.), se burló de Trump como un “aspirante a rey”, diciendo que el presidente no debería aceptar obsequios de países extranjeros.

El presidente se fue el lunes por la mañana para el Medio Oriente, y está listo para visitar Qatar durante el swing de cinco días. Y, hasta ahora, ha centrado su rechazo en las críticas sobre el jet de lujo hacia los medios de comunicación y los oponentes políticos.

Él criticó a los críticos demócratas en Truth Social el domingo, diciendo que aceptar el regalo “molesta a los demócratas torcidos que insisten en que pagamos, el mejor dólar, por el avión. ¡Cualquiera puede hacer eso! ¡Los demócratas son perdedores de clase mundial! MAGA”.





