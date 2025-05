Reed: El avión Qatar de Trump ‘plantearía los riesgos de contrainteligencia inmensos’

By







La aceptación del presidente Trump de un Boeing 747 donado con Qatar como un nuevo avión Air Force One plantearía “inmensos riesgos de contrainteligencia” para los Estados Unidos si se usa, según el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado.

Trump confirmó el domingo que su administración planea aceptar un Boeing 747-8 de lujo del gobierno de Qatar, con un valor de aproximadamente $ 400 millones y destinado a reemplazar a Air Force One por gran parte del resto de su mandato.

Si bien han surgido informes de que el Departamento de Defensa tomaría posesión de la aeronave de 13 años y lo configuraría para uso presidencial, incluso alterando su equipo electrónico y de comunicaciones, el senador Jack Reed (Dr.i.) planteó el lunes serias preguntas sobre la seguridad de ese plan.

El uso del avión como Air Force One “plantearía inmensos riesgos de contrainteligencia al otorgar un acceso potencial de una nación extranjera a sistemas y comunicaciones sensibles”, dijo Reed, miembro de clasificación del panel de defensa de su cámara, en un comunicado.

“Este desprecio imprudente por la seguridad nacional y la propiedad diplomática indica una disposición peligrosa para intercambiar los intereses estadounidenses para obtener ganancias personales”, dijo Reed, y agregó que “es una afrenta a la oficina de la presidencia y una traición del fideicomiso en cualquier líder estadounidense para salvaguardar la soberanía de la nación”.

Washington ha estado en cuenta con la noticia de que Trump tiene la intención de tomar posesión del avión Boeing de Qatar, y el presidente argumentó que la medida es sólida, considerando que Boeing se ha retrasado en entregar un nuevo Air Force One a la administración.

“Es un gran gesto de Qatar”, dijo Trump a los periodistas el lunes. “Nunca sería uno para rechazar ese tipo de oferta. Quiero decir, podría ser una persona estúpida y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y muy costoso'”.

Pero incluso algunos en el Partido Republicano dudan en respaldar la decisión sobre las preocupaciones de seguridad ética y nacional, con el líder de la mayoría del Senado John Thune (Rs.D.) reconociendo el retraso de Boeing pero no brindando su pleno apoyo.

“Entiendo su frustración. Están muy detrás de entregar el próximo Air Force One”, dijo Thune a The Hill el lunes. “Si esta es o no la solución correcta … no lo sé”.

Y uno de los aliados más cercanos de Trump, Laura Loomer, llamó la medida como una “mancha” en la presidencia y dijo que estaba decepcionada de que el presidente aceptara este regalo.

Boeing ha tenido un contrato con el gobierno de los EE. UU. Para reemplazar el par de la Fuerza Aérea que envejece, dos versiones militares del Boeing 747, desde 2018 en el primer mandato de Trump. Pero la entrega se ha retrasado hasta al menos 2027.

Sin embargo, el argumento de Trump de que el nuevo avión Qatari ahorraría dólares de los contribuyentes está lejos de ser sólido. La aeronave dotada necesitaría ser adaptada desde adentro hacia afuera con nuevos sistemas de energía, cableado eléctrico y otras tecnologías para comunicaciones seguras y autodefensa, como en el caso de un ataque electromagnético.

Ese proceso podría llevar años completar y costar cientos de millones de dólares, según expertos en aviación. Además, la aeronave necesitaría ser ampliamente barrida para cualquier modificación de software extranjera o tecnología integrada.





