Paul: Qatar Jet no es buena idea, podría nublar la capacidad de ‘juzgar su registro de derechos humanos’

El senador Rand Paul (R-Ky) dijo que no cree que sea una buena idea para el presidente Trump aceptar un avión de lujo de Boeing de Qatar, ya que posiblemente podría obstaculizar la capacidad de los Estados Unidos para llamar a cualquier violación de los derechos humanos.

“He pasado tiempo tratando de no vender armas a Qatar porque tienen violaciones de derechos humanos de su gente”, dijo Paul en una entrevista del lunes con el presentador de Fox News Jesse Watters. “Realmente no he sido un gran admirador, y me pregunto si nuestra capacidad de juzgar su historial de derechos humanos se nublaría por el hecho de este gran regalo”.

“No lo tomaría. Eso soy solo yo”, agregó.

El avión Boeing 747-8 del Gobierno de Qatar reemplazaría a Air Force One y sería mantenido por la eventual biblioteca presidencial de Trump después del final de su mandato. Boeing ha tenido un contrato con el gobierno de los Estados Unidos para construir un nuevo Air Force One, pero se ha retrasado.

Trump, quien está listo para visitar Qatar esta semana en el primer viaje extranjero extendido de su segundo mandato, defendió su posible aceptación de un nuevo avión, diciendo que sería “estúpido” no hacerlo.

“Podría ser una persona estúpida y decir: ‘Oh no, no queremos un avión libre’. Damos cosas gratis, tomaremos una también. “Entonces, creo que es un gran gesto de Qatar, lo aprecio mucho. Nunca sería uno para rechazar ese tipo de oferta. Podría ser una persona estúpida y decir: ‘No, no queremos un avión libre y muy caro’, pero pensé que era un gran gesto”.

Rand no es el único republicano del Senado que ha expresado inquietud sobre el posible acuerdo. Si bien los republicanos no se apresuraron a criticar el regalo, han indicado preocupaciones por varias razones.

“No estoy volando en un avión de Qatar. Apoyan a Hamas”, dijo el senador Rick Scott (R-Fla.), Un ardiente partidario de Trump. “No sé cómo lo haces seguro”.

“‘Dios, déjame darte un avión’. Quiero decir, eso parece bastante agradable, pero apoyan a Hamas, así que no sé. “No quiero que el presidente de los Estados Unidos vuele en un avión inseguro”.

El lunes, el líder de la mayoría del Senado, John Thune (Rs.D.) reconoció la demora de Boeing en la construcción de un nuevo avión, pero no dio su respaldo completo a la oferta de Qatar.

“Entiendo su frustración. Están muy detrás de entregar el próximo Air Force uno”, dijo Thune a The Hill. “Si esta es o no la solución correcta … no lo sé”.

Sin embargo, los demócratas han criticado rápidamente la medida, argumentando que equivale a una corrupción descarada. Dijeron que aceptar el avión pondría a Trump en violación de la cláusula de emolumentos, lo que impide que los funcionarios federales acepten obsequios de países extranjeros sin consentimiento del Congreso.

“Es inapropiado. Es inconstitucional”, dijo la senadora Jeanne Shaheen (DN.H.), la principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores. “Envía el peor mensaje a los estadounidenses sobre estar en el cargo para enriquecerse en lugar de concentrarse en lo que es lo mejor para el país”.

Durante su entrevista de Fox News, Paul dijo que no creía que el regalo “valiera la pena la apariencia de incorrección, ya sea inapropiado o no”.

“No creo que valga la pena”, dijo.

Cuando Watters le preguntó a Paul si aceptaría una invitación de Trump para viajar en el avión si el presidente aceptara el regalo, bromeó sobre “siempre querer viajar en el jet Emirates”, antes de decir: “Probablemente no voy a montar en él. Creo que es un error y está trayendo algo que no necesita”.





Fuente