Incluso los partidarios más devotos de Trump están furiosos con él por el último movimiento

No sé quién necesita escuchar esto, pero no, Donald Trump no puede aceptar un palacio volador de $ 400 millones de la familia real de Qatar.

No solo es tan corrupto, sino que es descaradamente inconstitucional.

El Congreso no debe permitir que esta cleptocracia exagerada continúe. https://t.co/g4ke3rjcvc

– Bernie Sanders (@berniesanders) 11 de mayo de 2025