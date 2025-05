Buttigieg da un mensaje estridente anti-Trump en Iowa y muestra señales de que ha crecido

Fue un regreso a donde Buttigieg surgió como una figura política nacional hace seis años, cuando el ex alcalde del Millennial South Bend se levantó entre una clase de demócratas más conocidos para terminar en la cima de las caucus presidenciales del Partido Demócrata de Iowa 2020. El senador de Vermont, Bernie Sanders, también terminó cerca de la cima también en un concurso plagado de fallas, y The Associated Press no llamó a un ganador, Dadas las preocupaciones restantes sobre si los resultados informados por la parte fueron completamente precisos.