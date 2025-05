Homan en Ocasio-Cortez Advertencia de ‘problema’ si los demócratas arrestados: ‘No se puede intimidarme’

By







Tom Homan, Zar Border del presidente Trump, disparó a la representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), quien recientemente advirtió a los funcionarios de la administración que enfrentarían un “problema” si continuaban arrestando a los legisladores del Partido Demócrata.

Homan dijo el martes que no puede ser intimidado mientras afirma que Ocasio-Cortez estaba lo suficientemente agradecido con los funcionarios de inmigración por mantener su distrito seguro.

“En primer lugar, no puedes intimidarme. Vamos, dame un descanso. Sabes, estaba haciendo cumplir: estaba usando un uniforme verde, agente de la patrulla fronteriza durante cinco años antes de que ella naciera. Tenía más de tres décadas que hacía cumplir la ley de inmigración antes de convertirse en miembro del Congreso”, dijo en una aparición en el “Lead” de CNN “.

“Trabajé para seis presidentes. He visto políticas. He visto cientos de políticas. Algunos funcionaron, otros no”, dijo Homan al anfitrión Jake Tapper. “Pero no se puede negar el éxito de la administración Trump cuando se trata de seguridad fronteriza”.

El zar fronterizo defendió la represión de inmigración de la administración, argumentando que las políticas de Trump le han dado a Estados Unidos “la frontera más segura en la historia de esta nación”.

“Y dije desde el primer día, y ella sabe esto, no puedes apoyar el hielo. Qué vergüenza. Puedes apoyar a las ciudades santuario. Qué vergüenza. Pero no puedes cruzar la línea”, dijo. “No se puede impedir a sabiendas a los agentes de la ley de hielo. Eso es un delito grave”.

“No se puede albergar y ocultar, a sabiendas albergar y ocultar extranjeros ilegales de hielo”, continuó Homan. “Eso es un delito grave. Y ciertamente no puedes cometer un traspaso criminal”.

Su crítica a Ocasio-Cortez se produce solo unos días después de un trío de legisladores de Nueva Jersey, los representantes demócratas Bonnie Watson Coleman, Rob Menéndez y Lamonica Mciver, y el alcalde de Newark, Ras Baraka, asistieron a una protesta fuera de una instalación de inmigración y aduana de la Customidad (ICE) de los Estados Unidos. El alcalde fue arrestado en el evento a principios de este mes y luego fue lanzado.

El Secretario de Seguridad Nacional (DHS) Kristi Noem también amenazó acciones contra los miembros de la Cámara, alegando que empujaron y empujaron a otros a la multitud, incluidos los agentes, y ha pedido que se censuren. Watson Coleman ha negado fuertemente las afirmaciones del DHS.

El ardiente legislador de Nueva York retrocedió la sugerencia de Noem, calificándolo de “intimidación pública”.

“Si alguien está violando la ley en esta situación, no son miembros del Congreso, es el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo el legislador progresivo durante un video de Instagram el domingo. “Es gente como Tom Homan y la secretaria Kristi Noem”.

“Usted recostó a alguien, en la representante Bonnie Watson Coleman … o cualquiera de los representantes que estaban allí, les dio un dedo, vamos a tener un problema”, agregó. “Porque las personas que están violando la ley son las personas que no cumplen con ella”.

Homan, quien ha entrado en Ocasio-Cortez en varias ocasiones, sugirió que la administración ha hecho más para proteger su distrito del Congreso, que está compuesto por reinas y el Bronx que ella.

“Ya sabes, y hasta Nueva York, su distrito, esta administración ha hecho más para proteger su distrito que ella”, dijo a CNN. “El número de extranjeros criminales que quitamos las calles de Nueva York hizo que su comunidad fuera mucho más segura”.

“Ella debería agradecer a los miembros de esta administración, los hombres y mujeres de hielo, que protegen a este país y hacen que su comunidad sea más segura”, agregó.





