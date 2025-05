Hillary Clinton en Trump Qatar Jet: ‘Sea serio’

By







La ex nominada presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, criticó al presidente Trump por su decisión de aceptar un avión de lujo de Qatar que está programado para reemplazar a Air Force One.

“Nadie le da a alguien un avión de $ 400 millones de dólares gratis sin esperar nada a cambio”, dijo Clinton, un ex secretario de estado, en un miércoles correo En la plataforma de redes sociales X.

“Sea serio”.

La noticia de la intención de Trump de aceptar un Boeing 747-8 de $ 400 millones de la familia real de Qatar y hacer que sea un reemplazo para Air Force One, que ha estado en servicio durante más de tres décadas, ha generado alarmas entre los demócratas en Capitol Hill.

Han criticado el desarrollo, argumentando que es evidencia de corrupción. Nueve demócratas del Senado pidieron al perro guardián del Pentágono esta semana que revisara la posible aceptación del avión del presidente y el papel del Departamento de Defensa en él.

La aceptación del avión, que se transferiría a la biblioteca presidencial de Trump después de que finalice su mandato, también ha provocado un poco de rechazo de los legisladores republicanos en el Senado.

“No me siento cómodo aceptándolo”, dijo. “Creo que existen preocupaciones de seguridad nacional que deben abordarse sobre dispositivos de escucha, especificaciones de seguridad y potencialmente otros problemas”, dijo el senador Todd Young (R-Ind.), Que se encuentra en el panel del Comité de Inteligencia del Senado, y agregó que “pediremos que se aborden”.

Y el senador Ted Cruz (R-Texas) dijo el martes en la “caja de cuadrados” de CNBC que el regalo “plantea importantes problemas de espionaje y vigilancia”.

Clinton perdió las elecciones presidenciales de 2016 ante Trump. Desde entonces, a menudo ha criticado al presidente. En marzo, le dijo a una multitud en Berlín que la administración “ha lanzado en su suerte con los autócratas”.

“Y ahora tenemos un gobierno en los Estados Unidos que ha lanzado en su lote con los autócratas, que ha tomado la decisión de apoyar a aquellos que emprenden la guerra, no la paz, que han dado un enorme poder a los hombres que controlan el flujo de información en nuestro mundo, que han prometido una lealtad a la continuación de los algoritmos que no solo nos adicionales, sino que están envenenados con el odio y el temor”, dijo el ex candidato de la Casa Blanca.

Trump sacó la autorización de seguridad de Clinton y revocó su acceso a la información clasificada en marzo, diciendo que ya no era de “interés nacional” para que ella lo tuviera.

La Fundación Clinton en 2016 confirmado que aceptó un regalo de $ 1 millón de Qatar mientras Clinton se desempeñaba como Secretario de Estado.





Fuente