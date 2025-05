Walmart dice que aumentará los precios debido a los costos arancelarios

“Estamos conectados para mantener bajos los precios, pero hay un límite para lo que podemos soportar, o cualquier minorista para el caso”, dijo el director financiero John David Rainey a The Associated Press el jueves después de que la compañía reportó fuertes ventas del primer trimestre.

Rainey le dijo a The Associated Press que el minorista no detuvo los envíos de China como resultado de los aranceles como otros porque no quería dañar a sus proveedores y quería mantener fluidos de mercancías. Ha construido setos contra algunas amenazas arancelas. Dos tercios de la mercancía de Walmart se obtienen en los EE. UU., Y los comestibles ahora representan aproximadamente el 60% del negocio estadounidense de Walmart.