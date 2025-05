Presidente sudafricano, Trump que se reunirá después de las acusaciones de ‘genocidio’

By







El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el miércoles, anunció el gobierno sudafricano después de que Trump declaró que hay un “genocidio” contra los afrikaners.

El primer grupo de sudafricanos blancos llegó a los Estados Unidos el lunes después de la priorización de la administración Trump del programa de reasentamiento de refugiados Afrikaner.

Ramaphosa viajará a Washington del 19 al 22 de mayo y tendrá una reunión bilateral con Trump con el plan de proporcionar “una plataforma para restablecer la relación estratégica entre los dos países”, según un comunicado de su oficina.

Trump dijo el lunes a los periodistas que el liderazgo sudafricano planea visitarlo en la Casa Blanca la próxima semana.

El Presidente tiene “ciudadanía esencialmente extendida” a las personas que escaparon de la violencia en Sudáfrica para venir a los Estados Unidos, dijo el lunes, lo que ha provocado críticas del gobierno sudafricano sobre si sus movimientos están motivados políticamente.

Trump ha defendido otorgar estatus de refugiado a los refugiados afrikaner después de detener la admisión de refugiados para otros que buscan escapar de la violencia o la hambruna en países como Sudán y Afganistán.

“Es un genocidio que está ocurriendo sobre el que ustedes no quieren escribir, pero es algo terrible que está ocurriendo. Los agricultores están siendo asesinados”, dijo Trump. “Resulta que son blancos, pero ya sean blancos o negros, no me di cuenta”.

“Pero los agricultores blancos están siendo asesinados brutalmente, y su tierra está siendo confiscada en Sudáfrica, y los periódicos y los medios de comunicación, los medios de televisión ni siquiera hablan de eso”, agregó.

En los últimos cuatro años, 101 trabajadores actuales o anteriores que viven en granjas, que en su mayoría son negros, fueron asesinados, The New York Times informó, citando datos policiales sudafricanos.





