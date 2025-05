Murphy, los demócratas apuntan a Qatar Jet Gift con empuje para bloquear las ventas de armas de Medio Oriente

By







El senador Chris Murphy (D-Conn.) Y un grupo de demócratas del Senado se movieron el jueves para bloquear las ventas de armas por valor de $ 3.5 mil millones a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos cuando el presidente Trump se acerca al final de su viaje de una semana en el Medio Oriente.

Murphy presentó un par de resoluciones conjuntas el viernes por la tarde: uno dirigido a bloquear una venta de $ 1.9 mil millones a Qatar y un segundo artículo que bloquearía tres ofertas de armas con los EAU por una suma de $ 1.6 mil millones.

La medida se produce en medio del furor que rodea el plan del presidente para aceptar un nuevo avión de lujo de Qatar, que se valora en $ 400 millones. Trump ha defendido vehementemente su decisión, mientras que Murphy y otros la han comparado con una corrupción descarada.

“Esto no es un regalo de la bondad de sus corazones: es un soborno ilegal que el presidente de los Estados Unidos está defendiendo el poco para aceptar. Eso es inconstitucional y no cómo llevamos a cabo la política exterior”, dijo Murphy en un comunicado sobre el acuerdo de armas de Qatar y el acuerdo del avión. “A menos que Qatar rescindga su oferta de un ‘palacio en el cielo’ o Trump la rechace, me moveré para bloquear esta venta de armas”.

Sens. Tim Kaine (D-Va.), Bernie Sanders (I-Vt.), Brian Schatz (D-Hawaii) y Chris Van Hollen (D-Md.), Todos los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se unieron a Murphy en apoyo de las resoluciones.

El avión de Boeing sería dotado de la intención de usarlo como Air Force One durante el resto del mandato de Trump antes de que se transfiera a su biblioteca presidencial.

La venta de armas de Qatar incluye ocho drones armados MQ-9B y cientos de kits de cola, bombas de 500 libras y misiles Hellfire II.

El acuerdo con el emiratis está encabezado por media docena de helicópteros Chinook Bloque II Bloque II y equipos relacionados.

No está claro cuándo ocurriría una votación en el piso; Sin embargo, sucederá eventualmente, ya que los ítems se presentan como resoluciones conjuntas de desaprobación, lo que significa que los demócratas forzarán la acción del piso.

Aunque los republicanos no han criticado el regalo del avión para la melodía que tienen los demócratas, tampoco se han apresurado a la defensa de Trump. Numerosos miembros indicaron que están incómodos debido a varias razones, que van desde la seguridad hasta el espionaje, la practicidad y la necesidad del avión.

Las resoluciones marcan el último impulso democrático centrado en el posible regalo. Schatz y el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) Ambos intentaron aprobar medidas dirigidas a Trump sobre este tema en el piso el martes, pero los republicanos los bloquearon.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) también contactó a los nombrados políticos al Departamento de Justicia y pidió a la Unidad de la Ley de Registro de Agentes Exteriores del Departamento de Justicia que “revele todas las actividades por parte de los agentes extranjeros de Qatar dentro de los Estados Unidos que podrían beneficiarse” del Presidente o sus intereses comerciales.





