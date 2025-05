Noem dice DHS, Servicio Secreto que investiga a Comey después de que “pidió el asesinato” de Trump

By







El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, acusó al ex director del FBI James Comey de pedir el “asesinato” del presidente Trump, que dice que las autoridades federales de la ley ahora están investigando la “amenaza”.

“El ex director del FBI, James Comey, deshonrado solo pidió el asesinato de @potus Trump”, escribió Noem en la plataforma social X el jueves por la noche.

“El DHS y el Servicio Secreto están investigando esta amenaza y responderá adecuadamente”, agregó.

Comey, un enemigo del presidente desde hace mucho tiempo, publicó una foto el jueves más temprano en Instagram of Seashells en una playa arreglada para formar los números “8647”. El Post obtuvo un retroceso significativo de gran parte de la base de Trump, y muchos entendieron los números para ser un llamado a la violencia contra el 47º presidente, Trump. Otros sugirieron que el “86” podría estar pidiendo que el presidente fuera acusado o eliminado del cargo.

Comey retiró la foto el jueves por la noche y aclarado en una nueva publicación que no tenía la intención de pedir violencia y no se dio cuenta de que su mensaje sería interpretado de esa manera.

“Publiqué anteriormente una foto de algunos conchas que vi hoy en una caminata en la playa, que supuse que eran un mensaje político”, escribió Comey en Instagram.

“No me di cuenta de que algunas personas asocian esos números con violencia”, continuó. “Nunca se me ocurrió, pero me opongo a la violencia de cualquier tipo, así que tomé el poste”.

En una declaración a The Hill, un portavoz del Servicio Secreto dijo que la agencia “investiga vigorosamente cualquier cosa que pueda tomarse como una amenaza potencial contra nuestros protegidos”.

“Tomamos esta responsabilidad muy en serio y somos conscientes de las publicaciones en las redes sociales en cuestión”, continuó el portavoz. “Más allá de eso, no comentamos sobre los asuntos de inteligencia protectora”.

El director del FBI, Kash Patel, también intervino en el asunto en un puesto el jueves.

“Somos conscientes de la reciente publicación de redes sociales del ex director del FBI James Comey, dirigida al presidente Trump”, escribió Patel en X.

“Estamos en comunicación con el Servicio Secreto y el Director Curran. La jurisdicción principal es con SS sobre estos asuntos y nosotros, el FBI, brindaremos todo el apoyo necesario”, continuó.

Comey ha criticado públicamente a Trump, quien lo despidió como jefe del FBI en 2017. Comey respaldó la oferta presidencial del ex vicepresidente Kamala Harris en 2024 y la oferta del ex presidente Biden en 2020.









