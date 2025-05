Leslie Jones nombra su gran problema con la gente de los mejores Trump, y puede ser inesperado

El actor y comediante Leslie Jones no dio golpes a su regreso a “The Daily Show” el miércoles, destrozando a los principales aliados del presidente Donald Trump con un monólogo ampolloso y clasificado por R.

Jones dijo que su gran problema con “estas personas de Trump” no es que son “corruptos”, “malvados” o “dickheads no calificados de mujeres, racistas, sin calificaciones que no podían dirigir una dona dunkin sin quemarlo”, pero que son “loteros tontos”.