DHS solicita a 20,000 tropas de la Guardia Nacional para ayudar con las deportaciones masivas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha solicitado a 20,000 tropas de la Guardia Nacional para ayudar con la aplicación de inmigración de la administración Trump, confirmó un funcionario del DHS a la colina el jueves.

El departamento solicitó a los miembros del Guardia del Pentágono “que ayude a llevar a cabo el mandato del presidente del pueblo estadounidense para arrestar y deportar a extraterrestres ilegales criminales”, dijo la secretaria asistente del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Un funcionario de defensa también le dijo a The Hill que el Pentágono “recibió una solicitud” esta semana, pero no pudo compartir el contenido porque la planificación está en las etapas iniciales y predecisionales.

The New York TimesPrimero informó sobre la solicitud y me dijeron que los abogados del Pentágono lo revisaban junto con la “aplicación de la inmigración interior”.

Se desconoce qué papel tomarían los miembros de la Guardia Nacional en la represión de la inmigración, como si estarían involucrados en redondear y arrestar a las personas por deportación o simplemente transporte o seguridad.

Tampoco está claro si los gobernadores estatales tendrían que aprobar el plan o si el presidente Trump se movería para federalizar a la Guardia Nacional para tomar el control de sus tropas. La última vez que el gobierno de los Estados Unidos lo hizo fue en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles, provocado por la paliza de la policía de Rodney King.

El plan fue rápidamente golpeado por legisladores demócratas, incluido el senador Tammy Duckworth (D-Ill.), Quien dijo que estaba “profundamente perturbada” por el “abuso y el mal uso” de Trump del ejército estadounidense.

“El DHS de Trump está pidiendo a 20,000 guardias nacionales que ayuden con la aplicación de la inmigración dentro de las fronteras de nuestra nación, algo que nunca se les ha pedido que hicieran antes y eso no es parte de la misión de la Guardia Nacional”, dijo en un comunicado.

“No solo esto socava la preparación y nuestra seguridad nacional, sino que también significa que Trump está probando los límites de cómo puede mal uso indebido de nuestros militares contra el pueblo estadounidense”, agregó Duckworth. “Nadie debería creer que se detendrá en los inmigrantes si este plan avanza”.

A las tropas de la Guardia Nacional a nivel estatal se les ha pedido previamente que ayuden en deportaciones, en particular en Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott en febrero les dio a sus miembros de la Guardia la autoridad para arrestar a los migrantes, pero esto marcaría a las tropas de la Guardia por primera vez a nivel nacional que se les pidiera que lo hiciera.

La solicitud del DHS se produce después de que Trump la semana pasada ordenó al departamento que aumente su fuerza de deportación por 20,000 oficiales, retirado de las agencias estatales o federales.

El comandante en jefe hizo campaña en gran medida para minimizar la inmigración ilegal y eliminar a los inmigrantes en los Estados Unidos sin estatus legal, prometiendo “deportaciones masivas”.

El mes pasado, Trump autorizó a los militares a tomar el control de tierras federales que se extienden en tres estados en la frontera sur y lo designaron como “áreas de defensa nacional” para ayudar a implementar su represión de inmigración. La medida le dio a los militares un papel más directo en la interacción con los inmigrantes en la frontera, ya que se le dio la autoridad para detener y buscar inmigrantes que carecen de cierta documentación en Nuevo México.

En la última década, las tropas de la Guardia Nacional han apoyado tradicionalmente a las agencias de aplicación de la ley con problemas de inmigración en la frontera a través de la logística, la vigilancia, la seguridad y la creación de barreras o cercas temporales, y no estaban destinados a entrar en contacto con las personas que cruzaban a los Estados Unidos.





