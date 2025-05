El ex comisionado de SSA Martin O’Malley violó la Ley Hatch, descubre Watchdog

By

El ex comisionado de SSA Martin O’Malley violó la Ley Hatch, descubre...







El ex comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), Martin O’Malley, violó la Ley Hatch durante una entrevista con un medio de comunicación local en Carolina del Norte el año pasado, una oficina de abogados especiales de los Estados Unidos (OSC) Investigación encontrada el viernes.

La oficina comenzó la investigación después de que se presentó una queja el 23 de octubre de 2024, que alegó que O’Malley, quien en ese momento se desempeñó como comisionado de la SSA, violaba la Ley de Hatch por “usar su autoridad oficial para interferir o afectar los resultados de una elección”.

La queja señaló los siete minutos de O’Malley Entrevista con WPTF Morning News con sede en Raleigh, NC

La mayor parte de la entrevista se basó en el trabajo de O’Malley en la Agencia Independiente. Para la última pregunta, el anfitrión Chris Edwards le preguntó al jefe de la SSA qué era lo “más grande” que quería dejar a los oyentes de la región sobre su trabajo en la agencia.

O’Malley dijo que el Seguro Social está “aquí para el largo recorrido” y que todos tienen la responsabilidad de usar su “poder” para garantizar que el programa sea “fuerte para nuestros hijos y para nuestros nietos”.

El ex gobernador de Maryland afirmó que “ciertamente no puede decirle a nadie a quién votar, pero puedo decirle que las propuestas que vienen de Donald Trump rápidamente agoten el Seguro Social, y no podríamos transmitirlo a nuestros hijos cuando nuestros abuelos nos lo pasaran”.

“Pero gobernar es elegir”, dijo O’Malley al anfitrión. “Todos tienen la opción de hacer. Y por nuestra parte, queremos servir al público y queremos asegurar el futuro de los hombres, mujeres y niños de la nación, incluidas las personas de Carolina del Norte”.

La Oficina de Asesor Especial escribió que “la única conclusión plausible para extraer de los comentarios del Sr. O’Malley es que, mientras hablaba en su calidad de comisionado de la SSA, dijo explícitamente a los oyentes que deben votar contra el presidente Trump para satisfacer su responsabilidad de preservar el Seguro Social”.

Después de la entrevista, O’Malley informó sus comentarios a los funcionarios de ética de la SSA. No se involucró con el OSC a lo largo de la investigación. Desde que O’Malley dejó el servicio del gobierno, no enfrentará acciones disciplinarias. El OSC reenvió los hallazgos de la sonda a la Casa Blanca.

“Espero que el informe pueda ser utilizado por su administración para educar a los funcionarios entrantes para ayudar a garantizar el cumplimiento de la Ley Hatch”, escribió Charles N. Baldis, un abogado principal del OSC.

La Ley Hatch evita que los empleados del gobierno federal participen en actividades de campaña en su capacidad oficial.

El informe es la primera revisión de la Ley de Hatch emitida desde que Trump eliminó al asesor especial Hampton Dellinger, el jefe de la oficina.

Dellinger demandó para mantener su cargo, argumentando que Trump violó la ley al retirarlo después de que fue nominado bajo el ex presidente Biden y confirmó un período de cinco años por el Senado.

Si bien las decisiones de la corte inferior inicialmente lo mantuvieron en su cargo, Dellinger abandonó su batalla legal después de un fallo de un tribunal de apelaciones determinó que no podía permanecer en el papel en medio del litigio.

Desde entonces, la oficina ha revertido el curso en algunos asuntos, incluso si Trump tiene el poder de llevar a cabo despidencias a gran escala de empleados de prueba contratados por el gobierno federal en el último año o dos.





