Moody’s rebaja la calificación crediticia de los Estados Unidos

La agencia de calificaciones de Moody’s rebajó la creencia de solvencia de los Estados Unidos el viernes de la categoría Triple-A hasta el doble de A, ya que los republicanos trabajan para aprobar un proyecto de ley masivo para reducir los impuestos y el gasto que agregaría casi $ 4 billones al déficit federal.

Moody’s eliminó la calificación de los Estados Unidos de su categoría “AAA” a “AA1” sobre preocupaciones sobre el aumento de las deudas y los pagos de intereses que deben ser pagados por el gobierno federal.

La rebaja refleja un aumento “en los índices de pago de intereses e intereses del gobierno a niveles que son significativamente más altos que los soberanos calificados de manera similar”, dijo la agencia en un lanzamiento del viernes.

Moody’s no ha tomado previamente una acción de calificación de rebaja sobre la deuda soberana estadounidense, dijo a The Hill un representante de la agencia a The Hill.

La medida sigue a una perspectiva negativa de Moody’s en la calificación AAA de EE. UU. Hecha en noviembre de 2023.

También sigue una rebaja similar de la agencia de calificaciones Fitch en 2023 que se produjo a raíz de un precario enfrentamiento sobre el techo de la deuda entre los demócratas y los republicanos en el Congreso que casi vio al incumplimiento de los EE. UU. En sus deudas.

Fitch dejó su propia clasificación en ese año, citando una “erosión de gobernanza”.

“La rebaja de calificación de los Estados Unidos refleja el deterioro fiscal esperado en los próximos tres años, una alta y creciente carga de deuda del gobierno general, y la erosión de la gobernanza en relación con ‘AA’ y ‘AAA’ calificó a sus compañeros en las últimas dos décadas”, escribieron los analistas de Fitch en 2023.

Al igual que Fitch, Moody’s dijo que su rebaja tiene en cuenta la década anterior de las condiciones fiscales estadounidenses.

“Durante la próxima década, Moody’s anticipa que los déficits federales se ampliarán, alcanzando casi el 9 por ciento del PIB [gross domestic product] Para 2035, en comparación con el 6.4 por ciento en 2024, impulsado principalmente por mayores pagos de intereses sobre deuda, gastos de derechos y generación de ingresos relativamente baja ”, escribieron los analistas de Moody’s el viernes.

El paquete republicano masivo que se abre paso a través del Congreso ahora se centra en una extensión de los recortes de impuestos del presidente Trump en 2017. Se anticipa que el paquete agregará más de $ 3.8 billones al déficit en los próximos nueve años.

Los demócratas en el Congreso han solicitado una estimación oficial del Comité Conjunto de Impuestos que analizarían los próximos 10 años, dentro de qué ventana el costo del proyecto de ley podría ser de más de $ 4 billones.

La extensión de las tasas de reducción de impuestos individuales costará alrededor de $ 2.2 billones, según el comité conjunto.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (DN.Y.) dijo que las calificaciones caen “Shoudl ser una llamada de atención a Trump y los republicanos del Congreso”.

“Lamentablemente, no estoy conteniendo la respiración: al Partido Republicano de hoy simplemente no le importan los déficits o la salud fiscal de nuestra nación. Los republicanos están empeñados en una reducción de impuestos de varios billones para los ultra ricos, lo que lleva a nada más que precios más altos, más deudas y menos empleos”, dijo en un comunicado.

